Святослав Вакарчук раводится с женой после более 20 лет брака

Святослав Вакарчук / Facebook Святослава Вакарчука

Украинский артист, фронтмен группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук объявил о разводе с Лялей Фонаревой после более 20 лет совместной жизни.

Артист написал об этом в своих соцсетях, не объяснив причину расставания.

Вакарчук отметил, что после развода они с Лялей остаются друзьями.

"Я очень редко пишу о личном, но этот сообщение именно такой. Пишу его в первую очередь, чтобы обезопасить свою семью, друзей и близких от лишних вопросов и неудобств.

Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенного радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись. Причины этого остаются нашим с Лялей личным делом.

Ляля и я всегда были, есть и будем близкими людьми. Я бесконечно благодарен ей за более чем двадцать лет, которые мы прошли вместе. За любовь, мудрость, за опору. Благодарен за нашу дочь Диану. Благодарен за все", - заявил артист.

Он добавил, что сообщил все, что считает нужным знать для людей и прессы. А таке попросил проявить уважение к их личному пространству и воздержаться от дополнительных распросов.

"Жизнь продолжается. Я надеюсь, что она подарит каждому из нас достоточно счастливых моментов", - добавил исполнитель.

Святослав Вакарчук и стилистка Ляля Фонарева были вместе более 20 лет.

Они некоторое время приовувалы отношения. Есть слухи, ш поженились они только в 2015 году, однако этому нет никакого подтверждения.

В Ляли от предыдущего брака есть дочь Диана, с которой у Святослава сложились прекрасные отношения. Более того, Диана работает в команде Вакарчука.