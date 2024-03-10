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Новости шоу бизнеса

"Архивная Алеся": Дмитрий Гордон показал свою жену в молодости

"Архивная Алеся": Дмитрий Гордон показал свою жену в молодости

Дмитрий Гордон показал, как выглядела его жена в начале их отношений.
Сегодня, 09:50
"Хотел бы отдать эту честь России": впервые в истории украинский фильм получил Оскар

"Хотел бы отдать эту честь России": впервые в истории украинский фильм получил Оскар

Режиссер кино Мстислав Чернов произнес яркую речь, получая заветную статуэтку.
Сегодня, 06:38 Видео

Новости звезд

Бывшая девушка Мэттью Перри назвала вероятных виновных в его смерти - СМИ

Бывшая девушка Мэттью Перри назвала вероятных виновных в его смерти - СМИ

Кейти Эдвардс требует пересмотра дела про смерть легендарного актера.
Сегодня, 02:45Stars
Катя Остапчук призналась, почему избегает общения с детьми мужа-шоумена

Катя Остапчук призналась, почему избегает общения с детьми мужа-шоумена

Эмилия и Эван сейчас живут со своей мамой в Канаде.
Сегодня, 00:48Stars
Фанатка показала, как Алла Пугачева выглядит без ретуши в реальной жизни

Фанатка показала, как Алла Пугачева выглядит без ретуши в реальной жизни

Примадонну случайно "поймали" в одном из ресторанов Кипра.
Вчера, 23:43Stars
"Еще один Кошмал! Я счастлива": звезда "Сватов" сообщила о пополнении в семье

"Еще один Кошмал! Я счастлива": звезда "Сватов" сообщила о пополнении в семье

Анна Кошмал эмоционально поделилась новостью о радостном событии.
Вчера, 18:37Stars
Звезда шоу "Лига Смеха" Виктор Розовый впервые женился и показал избранницу

Звезда шоу "Лига Смеха" Виктор Розовый впервые женился и показал избранницу

Юмористу-воину дали на службе отпуск, чтобы он мог отпраздновать свадьбу.
Вчера, 17:19Stars
Кенсингтонский дворец показал первое официальное фото Миддлтон после операции

Кенсингтонский дворец показал первое официальное фото Миддлтон после операции

Одна деталь на портрете рассказала про состояние здоровья принцессы Кэтрин больше, чем за два месяца смогли узнать папарацци.
Вчера, 15:40Stars
Виталий Козловский впервые станет отцом - СМИ

Виталий Козловский впервые станет отцом - СМИ

Очень скоро певец получит ту семью, о которой он мечтал долгие годы.
Вчера, 13:31Stars
Мисс Мира-2023: какое место заняла участница из Украины София Шамия

Мисс Мира-2023: какое место заняла участница из Украины София Шамия

Юная конкурсантка, как настоящая украинка, защитила честь страны, и напомнила миру, что война в Украине продолжается.
Вчера, 12:26Stars
Беременная Джамала элегантно намекнула на пол третьего ребенка

Беременная Джамала элегантно намекнула на пол третьего ребенка

Певица Джамала элегантно намекнула на пол третьего ребенка - она сделала это, получая Национальную премию имени Тараса Шевченко.
Вчера, 02:52Stars
Исторический дуэт: Кайли Миноуг и Мадонна зажгли на концерте

Исторический дуэт: Кайли Миноуг и Мадонна зажгли на концерте

Певицы сделали неожиданный подарок своим поклонникам.
Вчера, 00:27StarsВидео
Кристину Орбакайте вырезали из концерта в пользу предательницы Повалий

Кристину Орбакайте вырезали из концерта в пользу предательницы Повалий

Кристину Орбакайте в последний момент убрали из кремлевского концерта.
9 марта, 23:52Stars
Козловский поведал о своем самом опасном эпизоде на фронте

Козловский поведал о своем самом опасном эпизоде на фронте

Украинский певец Виталий Козловский признался, что снова сменил место службы - и сейчас служит в составе оркестра Министерства обороны.
9 марта, 19:14Stars
"Эту Ксюшу еще никто не знал":'Мишина ошеломила внешним видом во время беременности

"Эту Ксюшу еще никто не знал":'Мишина ошеломила внешним видом во время беременности

Актриса удивила своим внешним видом, а также тем, как сильно изменилась за это время.
9 марта, 17:53Stars
"Большая плата": Даша Астафьева удивила признанием о своей зависимости

"Большая плата": Даша Астафьева удивила признанием о своей зависимости

Украинская красотка рассказала о проблемах, которые происходили с ней ранее.
9 марта, 17:14StarsВидео
Melovin откровенно рассказал, справился ли со своими проблемами со спиртным

Melovin откровенно рассказал, справился ли со своими проблемами со спиртным

Известный украинский певец Melovin откровенно рассказал о своем затяжном алкоголизме и как он избавился от плохой привычки.
9 марта, 16:06Stars
"Была настолько маленькая и уродливая": Астафьева рассказала как комплексовала из-за фигуры

"Была настолько маленькая и уродливая": Астафьева рассказала как комплексовала из-за фигуры

Певица и актиса Даша Астафьева одно время стала символом украинской красоты - и снималась для многих глянцевых журналов, в том числе и для зарубежных.
9 марта, 13:35StarsВидео
Натали Портман после 11 лет брака развелась с мужем-изменщиком

Натали Портман после 11 лет брака развелась с мужем-изменщиком

Известная голливудская актриса Натали Портман официально развелась с мужем-изменником Бенжаменом Мильпье после 11 лет брака.
9 марта, 12:46Stars
Стало плохо: дочь Путина отправила певца-патриота SHAMAN в колонию

Стало плохо: дочь Путина отправила певца-патриота SHAMAN в колонию

Певца стошнило прямо в колонии, прямо на 8 марта.
9 марта, 11:44Stars
"Девочки приходили в мою квартиру": судья Мастер Шеф рассказала об изменах мужчины

"Девочки приходили в мою квартиру": судья Мастер Шеф рассказала об изменах мужчины

Ведущая "Мастер Шеф" рассказала о том, как мужчина водил девочек в ее квартиру.
9 марта, 10:22StarsВидео
В обнимку с Потапом: Настя Каменских показала фото с тура по Украине

В обнимку с Потапом: Настя Каменских показала фото с тура по Украине

Настя Каменских показала, как путешествует по Украине с подушкой с изображением Потапа по Украине.
9 марта, 03:00Stars
"Не мечтала быть женой президента": Зеленская игриво рассказала, кем хотела стать

"Не мечтала быть женой президента": Зеленская игриво рассказала, кем хотела стать

Елена Зеленская в детстве мечтала стать стюардессой и даже не думала, что будет женой президента.
8 марта, 18:30Stars
"Потому что любят": Зеленский растрогал заявлением о своих детях и жене

"Потому что любят": Зеленский растрогал заявлением о своих детях и жене

Зеленский признался, что редко видится со своими детьми, а с женой немного чаще.
8 марта, 17:53Stars
За что стыдно и как реагирует на хейт звезда "Папика" и "Если честно" Дарья Петрожицкая

За что стыдно и как реагирует на хейт звезда "Папика" и "Если честно" Дарья Петрожицкая

На Киевстар ТВ - новый выпуск проекта "О кино для ТеБе" с актрисой театра и кино Дарьей Петрожицкой
8 марта, 17:03Stars
Что скрывает принц Уильм о состоянии Миддлтон: угроза для Чарльза

Что скрывает принц Уильм о состоянии Миддлтон: угроза для Чарльза

Состояние здоровья Кейт Миддлтон уже достаточно долгое время покрыто тайной и это не на шутку тревожит подданных.
8 марта, 16:22Stars
Дочь путинистки Егоровой расплакалась, рассказывая о родных в оккупации на Херсонщине

Дочь путинистки Егоровой расплакалась, рассказывая о родных в оккупации на Херсонщине

У украинской телеведущей и актрисы Стаси Ровинской есть родственники, которые живут во временно оккупированной Новой Каховке и ждут освобождения.
8 марта, 15:42Stars
Клевая девчонка: Галкин показал счастливую Пугачеву в шортиках

Клевая девчонка: Галкин показал счастливую Пугачеву в шортиках

Максим Галкин поздравил жену, дочь и всех "классных девчонок" с праздником.
8 марта, 15:26Stars
Вы - другие: Андриенко рассказал, как разочарованная в РФ Заворотнюк рыдала у него на плече

Вы - другие: Андриенко рассказал, как разочарованная в РФ Заворотнюк рыдала у него на плече

Виктор Андриенко рассказал, как Заворотнюк нравилось в Украине.
8 марта, 15:05StarsВидео
Тайные отношения, скандал с клипом в церкви и разрыв: все о романе Жадана и Соловий

Тайные отношения, скандал с клипом в церкви и разрыв: все о романе Жадана и Соловий

Украинская певица Христина Соловий призналась в интервью блогеркеМаше Ефросининой о том, что имела роман с музыкантом и литератором Сергеем Жаданом.
8 марта, 14:33StarsВидео
"Прекрасно проведем время": Путин позвал обиженную любовницу в Сочи и открестился от Кабаевой

"Прекрасно проведем время": Путин позвал обиженную любовницу в Сочи и открестился от Кабаевой

Новая пассия сказала, что ей нравятся "решительные" мужчины.
8 марта, 14:19Stars
Служащий в ВСУ ведущий Орест Дрималовский показал свой обед на полигоне

Служащий в ВСУ ведущий Орест Дрималовский показал свой обед на полигоне

Орест Дрималовский поделился с поклонниками своими буднями, пока он находится на учениях.
8 марта, 13:46Stars
"Представляет угрозу": балерину лишили литовского гражданства за "симпатии к Путину"

"Представляет угрозу": балерину лишили литовского гражданства за "симпатии к Путину"

Балерина открыто выражала свою поддержку террористу Путину и поддерживала войну в Украине.
8 марта, 13:27Stars
"Проклял ту страну": Андриенко с потрохами "сдал" Цекало

"Проклял ту страну": Андриенко с потрохами "сдал" Цекало

Виктор Андриенко поделился неизвестными фактами про Александра Цекало.
8 марта, 12:47Stars
"Правильно сделали": путинистку Бузову грохнули головой прямо на сцене

"Правильно сделали": путинистку Бузову грохнули головой прямо на сцене

Путинистку Ольгу Бузову ударили головой о прожектор прямо во время выступления на сцене.
8 марта, 12:32Stars
Звезда "Довбуша" жестко объяснил фанатам русского, почему нужно переходить на украинский

Звезда "Довбуша" жестко объяснил фанатам русского, почему нужно переходить на украинский

Актер Алексей Гнатковский признался, что в молодости тоже был поклонником русской культуры, а именно печально известного писателя Федора Достоевского.
8 марта, 12:09Stars
Киркоров рассказал, как путинист Михалков ворвался в его ночь любви с Пугачевой

Киркоров рассказал, как путинист Михалков ворвался в его ночь любви с Пугачевой

Киркоров рассказал, как вместо ночи любви выбрал Михалкова.
8 марта, 11:55Stars
"Это ужасно": принц Гарри связался с принцем Уильямом

"Это ужасно": принц Гарри связался с принцем Уильямом

В феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.
8 марта, 11:51Stars
"Чучело какое-то": путинист Лепс обхаркал сьемочную площадку

"Чучело какое-то": путинист Лепс обхаркал сьемочную площадку

Алан Бадоев рассказал, как путинист Лепс обхаркал декорации прямо на сьемочной площадке.
8 марта, 11:06Stars
"Кидали на деньги": украинский актер рассказал, как в России обманывали актеров из Украины

"Кидали на деньги": украинский актер рассказал, как в России обманывали актеров из Украины

Виктор Андриенко рассказал об отношении россиян к украинским артистам.
8 марта, 11:06StarsВидео
Бывшая жена Остапчука жестко осадила его после новости о новом браке шоумена

Бывшая жена Остапчука жестко осадила его после новости о новом браке шоумена

Кристина Горняк отреагировала мемом на новость о том, что ее бывший муж Владимир Остапчук снова женился.
8 марта, 10:10Stars
Предательницу Яну Соломку захейтили в сети, певица в ответ нахамила

Предательницу Яну Соломку захейтили в сети, певица в ответ нахамила

Певица из Украины из России уехала в США и теперь грубит оттуда.
8 марта, 10:08Stars
"Днище, вали в РФ": разъяренные поклонники предложили изгнать Славу Каминскую

"Днище, вали в РФ": разъяренные поклонники предложили изгнать Славу Каминскую

Слава Каминская опубликовала свою новую песню на русском языке, что не на шутку разозлило ее фанатов.
8 марта, 04:00Stars
"Мыслите критично": Соловий прокомментировала скандальное интервью с Ефросининой

"Мыслите критично": Соловий прокомментировала скандальное интервью с Ефросининой

На новом ролике певице все же удалось сдержать эмоции, и крайне лаконично и четко выразить свою позицию.
8 марта, 02:05Stars
Киллиана Мерфи хотят взять новым Джеймсом Бондом - The Sun

Киллиана Мерфи хотят взять новым Джеймсом Бондом - The Sun

Известный и популярный актер Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер" может сыграть Джеймса Бонда в новом фильме о приключениях суперагента.
8 марта, 01:35Stars
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Ирина Билык показала особенный талант сына на редком видео

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Камерон Диас возвращается на экраны после 10-летнего перерыва - СМИ

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