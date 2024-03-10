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"Архивная Алеся": Дмитрий Гордон показал свою жену в молодости
Дмитрий Гордон показал, как выглядела его жена в начале их отношений.
Сегодня, 09:50
"Хотел бы отдать эту честь России": впервые в истории украинский фильм получил Оскар
Режиссер кино Мстислав Чернов произнес яркую речь, получая заветную статуэтку.
Сегодня, 06:38
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Бывшая девушка Мэттью Перри назвала вероятных виновных в его смерти - СМИ
Кейти Эдвардс требует пересмотра дела про смерть легендарного актера.
Сегодня, 02:45
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Эмилия и Эван сейчас живут со своей мамой в Канаде.
Сегодня, 00:48
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Примадонну случайно "поймали" в одном из ресторанов Кипра.
Вчера, 23:43
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"Еще один Кошмал! Я счастлива": звезда "Сватов" сообщила о пополнении в семье
Анна Кошмал эмоционально поделилась новостью о радостном событии.
Вчера, 18:37
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Звезда шоу "Лига Смеха" Виктор Розовый впервые женился и показал избранницу
Юмористу-воину дали на службе отпуск, чтобы он мог отпраздновать свадьбу.
Вчера, 17:19
Stars
Кенсингтонский дворец показал первое официальное фото Миддлтон после операции
Одна деталь на портрете рассказала про состояние здоровья принцессы Кэтрин больше, чем за два месяца смогли узнать папарацци.
Вчера, 15:40
Stars
Виталий Козловский впервые станет отцом - СМИ
Очень скоро певец получит ту семью, о которой он мечтал долгие годы.
Вчера, 13:31
Stars
Мисс Мира-2023: какое место заняла участница из Украины София Шамия
Юная конкурсантка, как настоящая украинка, защитила честь страны, и напомнила миру, что война в Украине продолжается.
Вчера, 12:26
Stars
Беременная Джамала элегантно намекнула на пол третьего ребенка
Певица Джамала элегантно намекнула на пол третьего ребенка - она сделала это, получая Национальную премию имени Тараса Шевченко.
Вчера, 02:52
Stars
Исторический дуэт: Кайли Миноуг и Мадонна зажгли на концерте
Певицы сделали неожиданный подарок своим поклонникам.
Вчера, 00:27
Stars
Видео
Кристину Орбакайте вырезали из концерта в пользу предательницы Повалий
Кристину Орбакайте в последний момент убрали из кремлевского концерта.
9 марта, 23:52
Stars
Козловский поведал о своем самом опасном эпизоде на фронте
Украинский певец Виталий Козловский признался, что снова сменил место службы - и сейчас служит в составе оркестра Министерства обороны.
9 марта, 19:14
Stars
"Эту Ксюшу еще никто не знал":'Мишина ошеломила внешним видом во время беременности
Актриса удивила своим внешним видом, а также тем, как сильно изменилась за это время.
9 марта, 17:53
Stars
"Большая плата": Даша Астафьева удивила признанием о своей зависимости
Украинская красотка рассказала о проблемах, которые происходили с ней ранее.
9 марта, 17:14
Stars
Видео
Melovin откровенно рассказал, справился ли со своими проблемами со спиртным
Известный украинский певец Melovin откровенно рассказал о своем затяжном алкоголизме и как он избавился от плохой привычки.
9 марта, 16:06
Stars
"Была настолько маленькая и уродливая": Астафьева рассказала как комплексовала из-за фигуры
Певица и актиса Даша Астафьева одно время стала символом украинской красоты - и снималась для многих глянцевых журналов, в том числе и для зарубежных.
9 марта, 13:35
Stars
Видео
Натали Портман после 11 лет брака развелась с мужем-изменщиком
Известная голливудская актриса Натали Портман официально развелась с мужем-изменником Бенжаменом Мильпье после 11 лет брака.
9 марта, 12:46
Stars
Стало плохо: дочь Путина отправила певца-патриота SHAMAN в колонию
Певца стошнило прямо в колонии, прямо на 8 марта.
9 марта, 11:44
Stars
"Девочки приходили в мою квартиру": судья Мастер Шеф рассказала об изменах мужчины
Ведущая "Мастер Шеф" рассказала о том, как мужчина водил девочек в ее квартиру.
9 марта, 10:22
Stars
Видео
В обнимку с Потапом: Настя Каменских показала фото с тура по Украине
Настя Каменских показала, как путешествует по Украине с подушкой с изображением Потапа по Украине.
9 марта, 03:00
Stars
"Не мечтала быть женой президента": Зеленская игриво рассказала, кем хотела стать
Елена Зеленская в детстве мечтала стать стюардессой и даже не думала, что будет женой президента.
8 марта, 18:30
Stars
"Потому что любят": Зеленский растрогал заявлением о своих детях и жене
Зеленский признался, что редко видится со своими детьми, а с женой немного чаще.
8 марта, 17:53
Stars
За что стыдно и как реагирует на хейт звезда "Папика" и "Если честно" Дарья Петрожицкая
На Киевстар ТВ - новый выпуск проекта "О кино для ТеБе" с актрисой театра и кино Дарьей Петрожицкой
8 марта, 17:03
Stars
Что скрывает принц Уильм о состоянии Миддлтон: угроза для Чарльза
Состояние здоровья Кейт Миддлтон уже достаточно долгое время покрыто тайной и это не на шутку тревожит подданных.
8 марта, 16:22
Stars
Дочь путинистки Егоровой расплакалась, рассказывая о родных в оккупации на Херсонщине
У украинской телеведущей и актрисы Стаси Ровинской есть родственники, которые живут во временно оккупированной Новой Каховке и ждут освобождения.
8 марта, 15:42
Stars
Клевая девчонка: Галкин показал счастливую Пугачеву в шортиках
Максим Галкин поздравил жену, дочь и всех "классных девчонок" с праздником.
8 марта, 15:26
Stars
Вы - другие: Андриенко рассказал, как разочарованная в РФ Заворотнюк рыдала у него на плече
Виктор Андриенко рассказал, как Заворотнюк нравилось в Украине.
8 марта, 15:05
Stars
Видео
Тайные отношения, скандал с клипом в церкви и разрыв: все о романе Жадана и Соловий
Украинская певица Христина Соловий призналась в интервью блогеркеМаше Ефросининой о том, что имела роман с музыкантом и литератором Сергеем Жаданом.
8 марта, 14:33
Stars
Видео
"Прекрасно проведем время": Путин позвал обиженную любовницу в Сочи и открестился от Кабаевой
Новая пассия сказала, что ей нравятся "решительные" мужчины.
8 марта, 14:19
Stars
Служащий в ВСУ ведущий Орест Дрималовский показал свой обед на полигоне
Орест Дрималовский поделился с поклонниками своими буднями, пока он находится на учениях.
8 марта, 13:46
Stars
"Представляет угрозу": балерину лишили литовского гражданства за "симпатии к Путину"
Балерина открыто выражала свою поддержку террористу Путину и поддерживала войну в Украине.
8 марта, 13:27
Stars
"Проклял ту страну": Андриенко с потрохами "сдал" Цекало
Виктор Андриенко поделился неизвестными фактами про Александра Цекало.
8 марта, 12:47
Stars
"Правильно сделали": путинистку Бузову грохнули головой прямо на сцене
Путинистку Ольгу Бузову ударили головой о прожектор прямо во время выступления на сцене.
8 марта, 12:32
Stars
Звезда "Довбуша" жестко объяснил фанатам русского, почему нужно переходить на украинский
Актер Алексей Гнатковский признался, что в молодости тоже был поклонником русской культуры, а именно печально известного писателя Федора Достоевского.
8 марта, 12:09
Stars
Киркоров рассказал, как путинист Михалков ворвался в его ночь любви с Пугачевой
Киркоров рассказал, как вместо ночи любви выбрал Михалкова.
8 марта, 11:55
Stars
"Это ужасно": принц Гарри связался с принцем Уильямом
В феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.
8 марта, 11:51
Stars
"Чучело какое-то": путинист Лепс обхаркал сьемочную площадку
Алан Бадоев рассказал, как путинист Лепс обхаркал декорации прямо на сьемочной площадке.
8 марта, 11:06
Stars
"Кидали на деньги": украинский актер рассказал, как в России обманывали актеров из Украины
Виктор Андриенко рассказал об отношении россиян к украинским артистам.
8 марта, 11:06
Stars
Видео
Бывшая жена Остапчука жестко осадила его после новости о новом браке шоумена
Кристина Горняк отреагировала мемом на новость о том, что ее бывший муж Владимир Остапчук снова женился.
8 марта, 10:10
Stars
Предательницу Яну Соломку захейтили в сети, певица в ответ нахамила
Певица из Украины из России уехала в США и теперь грубит оттуда.
8 марта, 10:08
Stars
"Днище, вали в РФ": разъяренные поклонники предложили изгнать Славу Каминскую
Слава Каминская опубликовала свою новую песню на русском языке, что не на шутку разозлило ее фанатов.
8 марта, 04:00
Stars
"Мыслите критично": Соловий прокомментировала скандальное интервью с Ефросининой
На новом ролике певице все же удалось сдержать эмоции, и крайне лаконично и четко выразить свою позицию.
8 марта, 02:05
Stars
Киллиана Мерфи хотят взять новым Джеймсом Бондом - The Sun
Известный и популярный актер Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер" может сыграть Джеймса Бонда в новом фильме о приключениях суперагента.
8 марта, 01:35
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8-летний Табриз получил от своей талантливой мамы хорошее творческое наследство.
7 марта, 19:03
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Камерон Диас возвращается на экраны после 10-летнего перерыва - СМИ
Фанаты ожидают выхода сразу двух комедийных картин с участием звезды.
7 марта, 18:01
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Мурат Налчаджиоглу веселится на отдыхе с родственниками любовницы
Мурат Налчаджиоглу улетел на отдых с любовницей в Италию и прогулялся с ее сестрой.
7 марта, 17:50
Stars
Теперь официально Остапчук: шоумен женился на своей 23-летней избраннице
Екатерина Полтавская показала трогательное фото с росписи с возлюбленным.
7 марта, 16:23
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В Forbes назвали самую высокооплачиваемую звезду Голливуда за 2023-й
Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда в 2023 году - благодаря четырем десяткам стендап-гастролей и работам для Netflix.
7 марта, 16:13
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