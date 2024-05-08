54-летняя невеста миллиардера Безоса показала вблизи лицо без макияжа

54-летняя невеста американского предпринимателя, мультимиллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес часто становится предметом для насмешек в Сети. Многие упрекают ведущую в отсутствии вкуса из-за чрезмерно откровенных нарядов и обилия пластических операций и уколов красоты.
Однако избранница Безоса умеет быть "натуральной". И, к большому удивлению ее хейтеров, за образом намеренно сексуализированной дивы скрывается мягкая красота, умело подчеркнутая косметологами.
Так недавно Санчес в своем блоге в Instagram опубликовала сэлфи из душа. Но не для того, чтобы подразнить поклонников полуголыми снимками, а чтобы показать, как она выглядит на самом деле - без макияжа и фильтров.
В кадре Лорен Санчес показала свое лицо а-ля натюрель. Кожа у ведущей чистая, морщинки деликатно сглажены уколами красоты, возрастной косметикой и массажем для лица. Даже ее губы, которые становятся отдельным предметом для злых шуток, в таком виде больше не кажутся гротескно огромными.
Кто такой Джефф Безос?
Джеффри Престон "Джефф" Безос (фамилия при рождении — Йоргенсен) - американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon.com, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, является главой издательского дома The Washington Post. Один из богатейших людей мира. По данным Forbes состояние Безоса на май 2022 года оценивается в 150,1 млрд $, сообщает Википедия.
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