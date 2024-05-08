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54-летняя невеста миллиардера Безоса показала вблизи лицо без макияжа

Анна Подгорная
8 мая 2024, 03:10
117
Кто бы мог подумать, что Лорен Санчес может выглядеть так.
Джефф Безос, Лорен Санчес
Джефф Безос невеста - Лорен Санчес без макияжа показала лицо / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

54-летняя невеста американского предпринимателя, мультимиллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес часто становится предметом для насмешек в Сети. Многие упрекают ведущую в отсутствии вкуса из-за чрезмерно откровенных нарядов и обилия пластических операций и уколов красоты.

Однако избранница Безоса умеет быть "натуральной". И, к большому удивлению ее хейтеров, за образом намеренно сексуализированной дивы скрывается мягкая красота, умело подчеркнутая косметологами.

Так недавно Санчес в своем блоге в Instagram опубликовала сэлфи из душа. Но не для того, чтобы подразнить поклонников полуголыми снимками, а чтобы показать, как она выглядит на самом деле - без макияжа и фильтров.

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В кадре Лорен Санчес показала свое лицо а-ля натюрель. Кожа у ведущей чистая, морщинки деликатно сглажены уколами красоты, возрастной косметикой и массажем для лица. Даже ее губы, которые становятся отдельным предметом для злых шуток, в таком виде больше не кажутся гротескно огромными.

Лорен Санчес
Джефф Безос невеста - Лорен Санчес без макияжа показала лицо / instagram.com/laurenwsanchez

Кто такой Джефф Безос?

Джеффри Престон "Джефф" Безос (фамилия при рождении — Йоргенсен) - американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon.com, создатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, является главой издательского дома The Washington Post. Один из богатейших людей мира. По данным Forbes состояние Безоса на май 2022 года оценивается в 150,1 млрд $, сообщает Википедия.

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