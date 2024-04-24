Дэвид Бекхэм обвинил популярного голливудского актера в мошенничестве на 14 млн

Марк Уолберг, по мнению спортсмена, задолжал ему крупную сумму.

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Дэвид Бекхэм требует от Марка Уолберга 14 млн долларов компенсации / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Имя Дэвида Бекхэма - популярный рекламный бренд, которым 48-летний британский футболист успешно пользуется для улучшения благосостояния своей семьи. Несмотря на то, что Бекхэм - один из самых высокооплачиваемых спортсменов мира, он продолжает усердно трудиться.

За движениями своих капиталов селебритис следит внимательно, поэтому не упустил из виду тот факт, что один из рекламных контрактов не принес ожидаемой прибыли. В связи с этим он подал в суд на рекламодателя по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает издание The New York Times.

Рекламодателем оказался популярный голливудский актер Марк Уолберг ("Ночи в стиле буги", "Идеальный шторм", "Планета обезьян", "Ограбление по-итальянски", "Отступники", "Макс Пэйн", "Трансформеры") Он пригласил Дэвида Бекхэма стать лицом сети спортзалов F45 Training, совладельцем которой является актер. Спортсмен согласился на предложение в обмен на часть акций компании.

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Когда Бекхэм выполнил свою часть сделки, работодатели стали затягивать с оплатой. Позже Дэвид свои акции все же получил, но они сильно упали в цене. Потенциальный ущерб спортсмен оценил в 14 миллионов долларов (не считая процентов), которые он намерен взыскать с Марка Уолберга через суд.

Кто такой Дэвид Бекхэм Дэвид Бекхэм — английский футболист, полузащитник. По данным Википедии, на протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также защищал цвета сборной Англии.

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