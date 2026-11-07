"Обслуживание Кремля": Мэрил Стрип попала в скандал из-за россиянок

Оскароносная актриса вызвала возмущение украинцев продвижением фильма о "хороших русских".

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Мэрил Стрип - скандал / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Мэрил Стрип стала продюсером фильма о российских журналистках

Чем голливудская звезда восхитилась в историях россиянок

Голливудская актриса Мэрил Стрип оказалась в центре громкого скандала после того, как занялась продвижением фильма "Мои нежеланные друзья: Часть II - Изгнание". Картина рассказывает о судьбах так называемых "независимых" российских журналисток, покинувших РФ. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, о первой части проекта Стрип узнала от Колина Ферта. Актриса посмотрела пятичасовую картину на одном дыхании и осталась "чрезвычайно очарована". Фильм произвел на нее такое впечатление, что она даже взяла на себя обязанности исполнительного продюсера второй части.

видео дня

Во время своего выступления Мэрил Стрип рассыпалась в комплиментах российским журналисткам Анне Немзер, Елене Костюченко, Соне Гройсман и другим, назвав их "отважными людьми". Звезда подчеркнула, что россиянками движет "любовь к правде и РФ", при этом, по мнению критиков, не уделила внимания страданиям украинского народа.

Мэрил Стрип - актриса / скрин из видео

"Эти бесстрашные молодые люди, в большинстве своем женщины, положили свою жизнь в рюкзаки, попрощались со своими семьями, своей жизнью, своей любовью, своим всем и ушли, не зная куда, или даже как они туда попадут, или на сколько, самое главное", - заявила актриса.

Высказывания Мэрил Стрип вызвали волну критики со стороны украинцев в Threads. В комментариях пользователи обратили внимание на то, что подобные проекты, по их мнению, способствуют распространению нарратива о "хороших русских" и "трагедии с обеих сторон", а также смещают внимание с последствий российской агрессии против Украины.

Некоторые комментаторы расценили участие актрисы в продвижении фильма как поддержку российской мягкой силы и раскритиковали попытки представить уехавших из РФ журналистов исключительно в роли жертв.

Мэрил Стрип возмутила украинцев / скрин из видео

"Как постыдно с ее стороны"

"Обслуживание мягкой силы Кремля. Пока ВСУ держат фронт, Мэрил Стрип и подобные ей деятели делают самое худшее - снимают коллективную ответственность с граждан России и подводят Запад к мысли: "Ну это же просто война Путина, посмотрите, какие там хорошие люди страдают"

"Западные элиты годами живут в комфортном мифе о "хороших русских" и "трагедии обеих сторон". Им гораздо удобнее жалеть "страдающих российских либералов" в европейских кофейнях, чем смотреть в глаза реальному геноциду, который творит их страна"

Видео со скандальным выступлением Мэрил Стрип смотрите тут.

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О персоне: Мерил Стрип Мерил Стрип - американская актриса театра, телевидения, кино и озвучивания. Критики высоко ценят ее творчество, и называют одной из величайших актрис нашего времени. В 2025 году у Стрип состоится грандиозный юбилей - 50 лет на сцене. За свою карьеру сыграла более ста различных ролей. Наиболее известные - в фильмах "Крамер против Крамера" (1979), "Выбор Софи" (1982), "Часы" (2002), "Дьявол носит Prada" (2006), "Мамма миа!" (2008), "Железная леди" (2011), "Флоренс Фостер Дженкинс" (2016) и пр. Обладательница трех "Эмми", девяти "Золотых глобусов", трех "Оскаров" и двух BAFTA .

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