"Забрал маму к себе": Алла Кудлай уехала из Киева

Вы узнаете:
- Почему Алла Кудлай решила переехать из Киева
- Как звездная семья готовится к возможным блэкаутам
Народная артистка Украины Алла Кудлай временно покинула свою трехкомнатную квартиру с видом на Днепр в Киеве, где прожила более 30 лет. В проекте "Наодинці з Гламуром" сын исполнительницы Максим рассказал, что забрал знаменитую маму к себе.
С началом полномасштабного вторжения 72-летняя звезда эстрады перебралась за город, в частный дом сына. Запасного плана на случай резкого ухудшения ситуации с отключениями света и воды у семьи нет - они просто надеются на лучшее.
"Мы живем за городом. После начала полномасштабной войны забрал маму к себе в частный дом. Живем вместе. Будем молиться, чтобы скорее закончилась эта война", - поделился Максим.
Впрочем, загородный дом уже полностью адаптировали к возможным бытовым трудностям. Семья заранее установила генератор, а также запаслась дровами для камина, который стал их главным спасением в минувшем отопительном сезоне.
"Зима показала, что нужно готовить сани летом. У нас есть генератор, камин. Запаслись дровами. В прошлом году камин очень сильно спас, потому что 12 дней сидели без тепла, когда сломался котел", - добавила звездная семья.
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Ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская честно высказалась о будущей пенсии и выплатах от государства. В новом интервью известная актриса призналась, что пока не оформляла документы и не знает точной суммы, но надеется на надбавки за многочисленные регалии и многолетний труд.
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О персоне: Алла Кудлай
Алла Кудлай - украинская певица. Народная артистка Украины. Бывшая солистка Национального заслуженного академического народного хора Украины имени Веревки (1978-1984). Имеет Орден княгини Ольги III степени. Крестная мать Насти Каменских.
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