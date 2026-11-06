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"Цель - не цифры": Alyona Alyona поразила похудением после операции

Кристина Трохимчук
6 ноября 2026, 14:22
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Alyona Alyona откровенно рассказала о первых изменениях после бариатрической операции.
Сколько весит Alyona Alyona
Сколько весит Alyona Alyona / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Alyona Alyona

Вы узнаете:

  • С каким весом певица легла на операционный стол
  • Сколько килограммов сбросила Alyona Alyona за две недели

Известная украинская рэп-исполнительница и автор песен Alyona Alyona поделилась с поклонниками первыми результатами после перенесенной операции по уменьшению желудка. Звезда честно призналась в Instagram, как изменились цифры на весах всего за две недели.

Как рассказала артистка в своем Instagram, операция состоялась 22 октября. На момент хирургического вмешательства ее вес составлял 132 килограмма, а спустя две недели на весах появилась отметка 120,7 кг. Таким образом, за это время певица потеряла около 12 килограммов.

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При этом Alyona Alyona подчеркнула, что главное для нее - не быстрое похудение ради эстетики, а внутренние изменения и трансформация привычек.

Alyona Alyona показала фигуру в белье
Alyona Alyona показала фигуру в белье / фото: instagram.com, Alyona Alyona

"22.10 мне сделали операцию. И после этого каждый день меня спрашивают: "Ну что, ты уже сколько сбросила?". Люди любят примерять на себя что-то желанное. Даже если и воображаемое. Но моя цель - не цифры. А процесс. Процесс изменений, новых навыков, перестановки приоритетов. Процесс выбора себя. Это главное. Спасибо всем, кто пришел сюда с добром и разделяет мой путь", - отметила исполнительница.

При этом процесс восстановления дается артистке непросто и не обходится без срывов. Несмотря на строгий медицинский запрет на употребление твердой пищи в послеоперационный период, Alyona Alyona не удержалась и съела мамин блинчик. Этот эпизод вызвал у нее сильные переживания: певица открыто призналась, что ей по-прежнему тяжело контролировать тягу к еде.

Как похудела Alyona Alyona
Как похудела Alyona Alyona / фото: instagram.com, Alyona Alyona

Ранее рэперша признавалась, что долгое время откладывала операцию, хотя врачи утверждали, что это ее единственный выход. До этого она пыталась сбросить вес с помощью спорта и специальных инъекций, однако достичь желаемого результата так и не удавалось.

Alyona Alyona
Alyona Alyona / інфографіка: Главред
Alyona Alyona
Alyona Alyona / инфографика: Главред

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О персоне: Alyona Alyona

Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

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