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"Мы с Устимом здесь": Витвицкая объявила решение по поводу эмиграции

Кристина Трохимчук
6 ноября 2026, 09:45
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Соломия Витвицкая ответила на вопросы об отъезде из Украины.
Соломия Витвицкая - будет ли уезжать из Киева
Соломия Витвицкая - будет ли уезжать из Киева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

Вы узнаете:

  • Планирует ли Соломия Витвицкая уезжать из Украины
  • Чем сейчас занимается телеведущая

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая всего месяц назад впервые стала мамой, затронула в Instagram тему возможного отъезда за границу. На фоне постоянных вражеских обстрелов и отключений света звездную маму все чаще спрашивают, не планирует ли она вместе с новорожденным сыном Устимом переехать в более безопасное место.

Витвицкая призналась, что отсутствие электроэнергии - далеко не самое сложное испытание для молодой мамы. При этом ведущая подчеркнула: если заранее подготовиться и сохранять душевное единство с окружающими, справиться с трудностями вполне возможно.

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Соломия Витвицкая с сыном Устимом
Соломия Витвицкая с сыном Устимом / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

"Без света можно прожить, даже с маленьким ребенком, если есть подстанции, лампы с аккумуляторами - проблем нет. А вот без воды гораздо хуже. Но главное, чтобы мы поддерживали друг друга. Было единство и сплоченность - это самое важное", - подчеркнула Соломия в своем Instagram.

Ведущая отметила, что сейчас не думает об эмиграции и намерена оставаться дома. К слову, параллельно с уходом за малышом звезда активно занимается ремонтом в своей новой квартире.

Соломия Витвицкая с сыном на прогулке
Соломия Витвицкая с сыном на прогулке / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

"Я пока остаюсь в Киеве, мыслей об отъезде пока нет. Посмотрим, как дальше будут развиваться события, но сейчас мы с Устимом здесь, остаемся дома и верим в ВСУ, ПВО и победу Украины", - резюмировала артистка.

Соломия Витвицкая (обновл.)
Соломия Витвицкая (обновл.) / инфографика: Главред

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О персоне: Соломия Витвицкая

Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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