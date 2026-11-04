"Первый месяц с Устимом": Витвицкая показала лицо сына

Соломия Витвицкая растрогала сеть новыми фото с сыном и мужем-военным.

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Соломия Витвицкая показала лицо сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

Вы узнаете:

Как Соломия Витвицкая отметила первый месяц материнства

Как выглядит сын телеведущей Устим

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая месяц назад впервые стала мамой, поделилась с поклонниками трогательными кадрами из будней в новом статусе. Звезда показала в Instagram сына и своего мужа-военного Алексея Ситайло.

Спустя месяц после рождения первенца Соломия призналась, что полностью погрузилась в материнство и привыкает к совершенно новому этапу жизни, который кардинально отличается от всего, что она пережила ранее.

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Соломия Витвицкая - сын Устим / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

"Наш первый месяц с Устимом. Столько всего хочется рассказать, но ничего не успеваю. Погружаюсь в новые процессы и осознания - и все это настолько не похоже на все, что я пережила до этого. Впереди еще столько открытий", - поделилась телеведущая.

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

На опубликованных снимках можно заметить, что малыш Устим уже подрос. На одном из трогательных кадров мальчик спокойно лежит на груди у мамы. Кроме того, Витвицкая опубликовала фотографии совместных прогулок на свежем воздухе, запечатлев теплые моменты жизни молодой семьи.

Соломия Витвицкая (обновл.) / инфографика: Главред

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О персоне: Соломия Витвицкая Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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