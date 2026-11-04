"Виталик Козловский украл": Леся Никитюк публично обвинила певца

Леся Никитюк и Виталий Козловский устроили спор из-за редкого имени.

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Виталий Козловский и Леся Никитюк поспорили / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Из-за чего поспорили Леся Никитюк и Виталий Козловский

Почему Никитюк и Козловский назвали сыновей одинаковым именем

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила зрителей неожиданным заявлением во время съемок развлекательного шоу "Хто зверху?". Звезда обвинила своего коллегу, певца Виталия Козловского, в том, что он позаимствовал имя ее сына.

Жаркий спор разгорелся прямо в студии, когда Леся заявила, что артист воспользовался ее идеей при выборе имени для ребенка.

видео дня

"Виталик Козловский украл имя моего сына и назвал так своего", - заявила она.

Поскольку сын Никитюк родился позже малыша Козловского, певец сначала попытался отшутиться.

"А может, наоборот?" - спросил Виталий.

Леся Никитюк - сын / фото: instagram.com, Леся Никитюк

Однако Леся стояла на своем, уверяя, что делилась сокровенными планами с коллегой еще во время совместных съемок.

"Еще до рождения твоего сына я тебе рассказывала! Я говорила тебе, вот тут! Есть видеоподтверждение. Ты видел ту программу и назвал так своего малыша. Ты увидел, говоришь: "Какое классное имя". И назвал так своего малого. Я тогда еще не успела родить, я родила позже… Я сказала, что я рожу сына, назову его Оскаром и буду ходить вот так всем показывать… Ты еще комментарий написал в TikTok под этим видео, что "Я так своего сына назову, мне нравится", - рассказала ведущая.

Виталий Козловский с сыном / фото: instagram.com, Виталий Козловский

Впрочем, сам Виталий Козловский категорически отверг обвинения в том, что позаимствовал идею у коллеги. Певец заявил, что решил назвать сына Оскаром задолго до их разговора. Оказалось, что впервые он услышал это имя еще 15 лет назад во время поездки в Италию.

"И сказал: "Так будут звать моего сына", - парировал певец.

Инфографика, Козловский / Инфографика: Главред

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О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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