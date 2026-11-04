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"Пропал без вести": популярный актер решил уйти на фронт из-за личной трагедии

Кристина Трохимчук
4 ноября 2026, 10:36
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Актер фильма "Киллхаус" Денис Капустин откровенно рассказал о мобилизации в ВСУ.
Денис Капустин - ВСУ
Денис Капустин - ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Денис Капустин

Вы узнаете:

  • Почему Денис Капустин решил мобилизоваться
  • Какая потеря повлияла на решение актера

Известный украинский актер и режиссер Денис Капустин, сыгравший командира подразделения ударных беспилотников в военном экшн-триллере "Киллхаус", после съемок добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины. О своем решении знаменитость рассказал в интервью NV.

Готовясь к роли в фильме, Денис учился обращаться с оружием и осваивал управление FPV-дронами. После завершения съемок артист понял, что не сможет оставаться в стороне, хотя у него были варианты избежать мобилизации. На его окончательное решение также повлияли гибель на фронте артиста и бойца "Азова" Алексея Самойленко и пропажа без вести близкого друга Никона Федотова.

видео дня
Денис Капустин мобилизировался
Денис Капустин мобилизировался / скрин из видео

"До этого у меня было ощущение, будто мои коллеги защищают нас, поэтому у меня есть время заняться карьерой, своей жизнью, профессией. Алексей умер, а примерно через три месяца пропал без вести Никон. Тогда шли съемки, и у меня уже бурлили эти мысли. На это нашел контекст моей жизни. Смесь этих обстоятельств привела к единственно возможному для меня поступку", - признался Капустин.

Сегодня актер служит оператором тяжелых бомберов: наносит удары по позициям врага и доставляет снабжение украинской пехоте. Служба сильно изменила его характер и эмоциональное восприятие мира, однако настоящей опорой на фронте для него стало боевое побратимство.

Денис Капустин - Киллхаус
Денис Капустин - Киллхаус / фото: instagram.com, Денис Капустин

"С начала своей службы заметил, что очень ценю своих друзей, ценю своих близких. Как-то между нами появилось больше дистанции, но вырос мой уровень нежности и любви к ним... Только и живу мечтами о семье, детях, спектаклях и кино", - резюмировал артист.

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О персоне: Денис Капустин

Денис Капустин - украинский актёр и телеведущий, сообщает kino-teatr.ua. В кино он дебютировал в 2001 году с эпизодической ролью в детском юмористическом сериале "Клякса". Творческий взлет актера произошел после ярких пародий в телепередаче "Кумиры и кумирчики" на дуэт "Братья Гримм" и песню "Остров невезения" Андрея Миронова, после чего в 2005 году Илья Ноябрьов пригласил его стать соведущим этой программы на телеканале "Интер". Денис также активно участвовал в масштабных мероприятиях: 1 июня 2007 года выступил ведущим праздничного концерта "Чужих детей не бывает" фонда Лилии Подкопаевой во дворце "Украина", а в том же году принимал участие в популярных проектах "Шаг к звездам" и "Хочу быть звездой". В настоящее время Денис - военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады, где служит оператором БПЛА.

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