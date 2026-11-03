"Скрываться не буду": Фединчик сделал заявление о новых отношениях

Андрей Фединчик откровенно рассказал о личной жизни после развода с Наталкой Денисенко.

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Андрей Фединчик - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Вы узнаете:

Готов ли Андрей Фединчик к новым отношениям

Как актер относится к хейту в сети

Известный украинский актер и военнослужащий Андрей Фединчик впервые приоткрыл завесу тайны над своей личной жизнью после громкого развода с актрисой Наталкой Денисенко, с которой они прожили в браке восемь лет. В интервью РБК-Украина знаменитость рассказал, есть ли у него новые отношения.

После развода бывшие супруги продолжают воспитывать общего сына Андрея. Пока Наталка Денисенко уже успела устроить личную жизнь и во второй раз вышла замуж за манекенщика Юрия Ярошенко, Фединчик признается, что его сердце пока свободно и к новому роману он еще не готов.

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Андрей Фединчик - отношения / фото: instagram.com, Андрей Фединчик

"Пока не уверен. Но если встречу любовь, то, конечно, скрываться не буду", - отметил Андрей.

Кроме того, актер прокомментировал волну повышенного внимания и негатива в социальных сетях, с которой столкнулся после разрыва. По словам Фединчика, он научился фильтровать мнения окружающих и без лишних раздумий избавляется от токсичных комментаторов.

Андрей Фединчик ответил на хейт / скрин из видео

"Если это конструктивная критика, то важно ее принимать во внимание. Соглашаться с ней или нет - зависит от твоего отношения. Если это просто хейт, то вообще не обращать внимания, тебя просто хотят сбить с пути. Автора блокирую и иду дальше", - подчеркнул актер.

Андрей Фединчик / инфографика: Главред

Андрій Федінчик / інфографіка: Главред

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О персоне: Андрей Фединчик Андрей Фединчик - украинский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист Украины (2021). Фединчик родился 25 февраля 1985 года в городе Улан-Батор (Монголия). Детство и юность провели в Житомире. После окончания школы поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на факультет "Актер театра, кино и телевидения", который окончил в 2006 году. В 2019 году вышел фильм Алексея Шапарева "Круты 1918", где Андрей сыграл Олексу Савицкого. Это первая роль актера в полнометражном художественном фильме Андрей Фединчик вступил в ряды Вооруженных сил в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В декабре 2024-го военный перенес сложную операцию на позвоночнике, после чего проходил длительную реабилитацию.

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