"Скрываться не буду": Фединчик сделал заявление о новых отношениях

Вы узнаете:
- Готов ли Андрей Фединчик к новым отношениям
- Как актер относится к хейту в сети
Известный украинский актер и военнослужащий Андрей Фединчик впервые приоткрыл завесу тайны над своей личной жизнью после громкого развода с актрисой Наталкой Денисенко, с которой они прожили в браке восемь лет. В интервью РБК-Украина знаменитость рассказал, есть ли у него новые отношения.
После развода бывшие супруги продолжают воспитывать общего сына Андрея. Пока Наталка Денисенко уже успела устроить личную жизнь и во второй раз вышла замуж за манекенщика Юрия Ярошенко, Фединчик признается, что его сердце пока свободно и к новому роману он еще не готов.
"Пока не уверен. Но если встречу любовь, то, конечно, скрываться не буду", - отметил Андрей.
Кроме того, актер прокомментировал волну повышенного внимания и негатива в социальных сетях, с которой столкнулся после разрыва. По словам Фединчика, он научился фильтровать мнения окружающих и без лишних раздумий избавляется от токсичных комментаторов.
"Если это конструктивная критика, то важно ее принимать во внимание. Соглашаться с ней или нет - зависит от твоего отношения. Если это просто хейт, то вообще не обращать внимания, тебя просто хотят сбить с пути. Автора блокирую и иду дальше", - подчеркнул актер.
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О персоне: Андрей Фединчик
Андрей Фединчик - украинский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист Украины (2021).
Фединчик родился 25 февраля 1985 года в городе Улан-Батор (Монголия). Детство и юность провели в Житомире.
После окончания школы поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на факультет "Актер театра, кино и телевидения", который окончил в 2006 году. В 2019 году вышел фильм Алексея Шапарева "Круты 1918", где Андрей сыграл Олексу Савицкого. Это первая роль актера в полнометражном художественном фильме
Андрей Фединчик вступил в ряды Вооруженных сил в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В декабре 2024-го военный перенес сложную операцию на позвоночнике, после чего проходил длительную реабилитацию.
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