"Обновление": Ольга Сумская сменила имидж и получила важную награду

Ольга Сумская сменила прическу и получила престижную премию "Творец года".

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Ольга Сумская сменила прическу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

Как Ольга Сумская изменила прическу

Кому актриса посвятила свою награду

Народная артистка Украины Ольга Сумская произвела фурор на церемонии вручения премии "Человек года", появившись перед публикой в неожиданном образе. 60-летняя звезда решилась на эксперимент и опубликовала видео с новой прической в Instagram.

Поклонники сразу заметили, что вместо привычных длинных волос чуть ниже груди актриса выбрала стильное удлиненное каре, идеально выровняв пряди и сделав оттенок еще светлее. На сцене Сумская блистала в роскошном черном платье-пальто с приталенным силуэтом.

видео дня

Ольга Сумская укоротила волосы / скрин из видео

Свою речь после вручения награды "Творец года" актриса начала с искренней благодарности украинским защитникам, мужу Виталию Борисюку и организаторам премии. Также она упомянула свою знаменитую актерскую династию.

"Это награда за мою безграничную любовь к профессии, которую мне подарили родители - Вячеслав и Анна Сумские. Они всегда в моем сердце. Это актерская династия Сумских, которой уже более 140 лет и у которой есть продолжатели. Это снова большая честь. Собственно, любовь не измеряется словами и не имеет пенсионного возраста. Поэтому я обещаю, что будут еще роли, будет энергия. Актерская профессия - это, прежде всего, лекарство от отчаяния, которое сегодня нам так нужно", - заявила звезда.

Юрий Горбунов и Ольга Сумская - Человек года / фото: instagram.com, Юрий Горбунов

В комментариях под публикацией поклонники засыпали артистку поздравлениями, восхищаясь не только ее наградой, но и посвежевшим внешним видом.

"Честная заслуженная награда, дорогая Оленька! Поздравляем! Новых ролей и благодарных зрителей!"

"Обновление в прическе. Вам очень подходит"

"Какая вы хорошая! Новая прическа очень идет! Платье все сверкает, модель интересная"

Видео Ольги Сумской с церемонии "Человек года" смотрите тут.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

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О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская - украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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