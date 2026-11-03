"У моего мужа должен быть самолет": пьяная Волочкова публично опозорилась

Вы узнаете:
- Что вытворяла Анастасия Волочкова в самолете
- Какие требования к кавалеру выдвинула путинистка
Скандально известная российская балерина Анастасия Волочкова снова оказалась в центре позорного скандала. Артистка в состоянии, похожем на алкогольное опьянение, отправилась на гастроли в Краснодар, где прямо на борту самолета озвучила требования к своему избраннику. Видео с выходками путинистки появилось в Instagram.
Возмущенная задержкой рейса Волочкова громко жаловалась на кондиционер и заявляла о срочной необходимости расслабиться. Балерина утверждала, что ей срочно необходимы кальян и экзотические яства.
"У меня голос сел. Кондиционер продул. Надо срочно освежить дыхание кальяном", - выдала путинистка, попутно мечтая об икре морских ежей и сашими.
Не стесняясь окружающих пассажиров, балерина вальяжно разлеглась на сиденьях, закинув ноги на соседние кресла. Воспользовавшись моментом, она принялась философствовать о личной жизни на камеру и озвучила заоблачные запросы к потенциальному спутнику жизни.
"Человек, который станет моим мужем, моим союзником, - у него все-таки должен быть собственный частный самолет. Чтобы не было перипетий, задержек и всякой такой ерунды. Ну, мы летим в Краснодар или нет? Все. У моего мужа должен быть частный самолет", - заявила Волочкова.
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О персоне: Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.
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