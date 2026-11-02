'Я никогда не была замужем': Камалия удивила заявлением о Захуре и его завещании

Певица призналась, что ее брак с Мохаммадом Захуром не был официально оформлен в Украине.

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Камалия и Мохаммад Захур не были женаты в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Камалия

Вы узнаете:

Почему брак Камалии и Захура оказался недействительным в Украине

Почему певица боится остаться ни с чем вместе с дочерьми

Украинская певица Камалия сделала откровенное признание об отношениях с бывшим мужем, пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром. В интервью Маричке Довбенко артистка рассказала, что их многолетний брак, длившийся с 2003 по 2023 год, официально не оформлялся на территории Украины.

По словам исполнительницы, все документы о бракосочетании были оформлены исключительно в Пакистане. Камалия неоднократно просила супруга узаконить их союз в Украине, однако миллиардер постоянно отказывался от этой инициативы. Такое отношение, как призналась певица, сильно ее ранило.

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Мохаммад Захур и Камалия - развод / фото: instagram.com, Камалия

"У меня даже в "Дії" не указано, что я была замужем. У меня есть бумага о том, что я выходила замуж в Пакистане, а здесь Захур не захотел оформлять наш брак. Я никогда не была замужем в Украине. Я была замужем только в Пакистане. Все", - поделилась заслуженная артистка Украины.

Кроме того, звезду серьезно тревожит финансовая незащищенность ее семьи. По словам Камалии, бывший супруг категорически избегает разговоров о завещании. Из-за этого артистка опасается, что в случае его смерти она и дочери могут остаться без жилья и средств к существованию.

Камалия - интервью / скрин из видео

Певица также призналась, что ее не включили в число совладельцев даже аграрного бизнеса, идею которого она придумала сама.

"Он никогда не разговаривал на эту тему и не хочет. А я, как мать своих детей, живу и не понимаю, где будут мои дети, где буду я. Я очень боюсь, что когда Захура не станет, его дети от первого брака заберут у нас все. Потому что даже в аграрный бизнес, который я придумала, меня не вписали. Там есть его дети от первого брака и мои дети", - заявила знаменитость.

Камалия / инфографика: Главред

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О персоне: Камалия Камалия - украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" - была признана победителем фестиваля "Песня года".

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