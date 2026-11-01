Украинская модель закрутила роман с российским олигархом Абрамовичем

Кратко:
- Что известно об отношениях пары
- Где они появились вместе
Украинская модель Наталья Гоций вышла в свет с российским олигархом Романом Абрамовичем.
Как сообщают российские пропагандисты, пара не просто появилась вместе на светском мероприятии, а состоит в отношениях.
30 октября 60-летний российский миллиардер прилетел на международный арт-фестиваль Baku International Arts Festival. В азербайджанские СМИ попали снимки пары. На них рядом с Абрамовичем и Натальей запечатлен экс-министр правительства террористической Москвы Сергей Капков.
Российская пропагандистка Собчак сообщила, что пара состоит в отношениях уже 4 года. Сами виновники слетен информацию никак не комментировали.
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Отметим, как сообщал Главред, сообщал, что скандальная Настя Каменских поделилась с подписчиками честными кадрами без фильтров и косметики. Певица подчеркнула, что выступает против любых "уколов красоты" и пластики, предпочитая стареть естественно.
Ранее также украинская певица Камалия откровенно высказалась о личной жизни. В беседе со Славой Деминым артистка резко ответила на вопрос о новых кавалерах после развода с пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром.
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О персоне: Роман Абрамович
Роман Абрамович - российский олигарх, миллиардер, израильский и португальский предприниматель. Самый богатый гражданин Португалии.
С 10 марта 2022 года в связи со вторжением России в Украину находится под санкциями Великобритании как лицо, "тесно связанное с Кремлём", с 15 марта - под санкциями Европейского союза как "российский олигарх, имеющий давние и близкие связи с Владимиром Путиным". Также находится под санкциями со стороны Канады, Австралии, Швейцарии, Новой Зеландии и Украины.
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