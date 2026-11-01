Пара якобы пребывает в отношениях уже целых четыре года.

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Гоций встречается с Абрамовичем / Коллаж Главред, фото Instagram/_roman_abramovich_, nataliiagotsii

Кратко:

Что известно об отношениях пары

Где они появились вместе

Украинская модель Наталья Гоций вышла в свет с российским олигархом Романом Абрамовичем.

Как сообщают российские пропагандисты, пара не просто появилась вместе на светском мероприятии, а состоит в отношениях.

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Наталья Гоций - украинская модель / Фото Instagram/nataliiagotsii

30 октября 60-летний российский миллиардер прилетел на международный арт-фестиваль Baku International Arts Festival. В азербайджанские СМИ попали снимки пары. На них рядом с Абрамовичем и Натальей запечатлен экс-министр правительства террористической Москвы Сергей Капков.

Наталья Гоций - украинская модель / Фото Instagram/nataliiagotsii

Российская пропагандистка Собчак сообщила, что пара состоит в отношениях уже 4 года. Сами виновники слетен информацию никак не комментировали.

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О персоне: Роман Абрамович Роман Абрамович - российский олигарх, миллиардер, израильский и португальский предприниматель. Самый богатый гражданин Португалии. С 10 марта 2022 года в связи со вторжением России в Украину находится под санкциями Великобритании как лицо, "тесно связанное с Кремлём", с 15 марта - под санкциями Европейского союза как "российский олигарх, имеющий давние и близкие связи с Владимиром Путиным". Также находится под санкциями со стороны Канады, Австралии, Швейцарии, Новой Зеландии и Украины.

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