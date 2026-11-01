В РФ скончался звезда и вокалист группы "Любэ"

Военный преступник Расторгуев пока что является лидером группы.

https://stars.glavred.info/v-rf-skonchalsya-zvezda-i-vokalist-gruppy-lyube-10808660.html Ссылка скопирована

В РФ скончался участник группы "Любэ" / Коллаж Главред, фото KM.ru

Кратко:

Что известно о смерти вокалиста

Какую роль он играл для группы

В террористической России стало известно о том, что умер бэк-вокалист группы "Любэ" Алексей Тарасов.

Как сообщают российские пропагандисты, он умер в возрасте 64 лет. О смерти музыканта коллектив сообщил 1 ноября. По информации СМИ, артист скончался еще 30 октября после борьбы с онкологическими заболеваниями.

видео дня

В феврале 2026 года у музыканта обнаружили рак гортани - злокачественную опухоль в области голосовых связок. Спустя несколько месяцев врачи выявили у него рак кишечника с метастазами.

В РФ скончался вокалист группы Любэ / Фото Стархит

Представитель группы подтвердил, что Тарасов страдал онкологическим заболеванием и у него были метастазы. В последние месяцы артист не участвовал в концертах коллектива, а его вокальные партии исполнял сын Серафим.

О своем состоянии здоровья музыкант публично практически не рассказывал.

Тарасов присоединился к "Любэ" в 1989 году, практически в момент основания коллектива. Он участвовал в записи всех студийных альбомов группы и на протяжении многих лет оставался одним из ее ключевых бэк-вокалистов.

Группа Любэ

В концертный состав музыкант вошел в 2005 году. Его глубокий бас стал узнаваемой частью звучания коллектива.

Расторгуев о войне и его участие в пытках

Путинист Расторгуев является доверенным лицом террориста Путина и поддерживает военное вторжение террористической России в мирную Украину.

Согласно свидетельству украинского военного Алексея Анули, который прошел через российский плен, Николай Расторгуев лично приезжал в места содержания пленных и участвовал в издевательствах над ними. Об этом сообщает сайт Star about war.

По словам очевидца, артист вел себя крайне агрессивно: он не только выкрикивал оскорбления в адрес украинцев и их семей, но и лично бил пленных. Расторгуев обвинял их в "преступлениях на Донбассе", повторяя самые жесткие тезисы пропаганды. Этот эпизод показывает, что певец не просто поддерживает войну на сцене, а непосредственно участвует в жестоком обращении с людьми и моральном давлении на тех, кто находится в беспомощном состоянии.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, сообщал, что скандальная Настя Каменских поделилась с подписчиками честными кадрами без фильтров и косметики. Певица подчеркнула, что выступает против любых "уколов красоты" и пластики, предпочитая стареть естественно.

Ранее также украинская певица Камалия откровенно высказалась о личной жизни. В беседе со Славой Деминым артистка резко ответила на вопрос о новых кавалерах после развода с пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром.

Вас также может заинтересовать:

О группе: Любэ Группа Любэ - советская и российская рок-группа, созданная в 1989 году. Лидером и солистом является Николай Расторгуев, известный как один из любимых артистов Владимира Путина, Народный артист России (2002), член партии "Единая Россия" с 2006 года, депутат Госдумы Федерального собрания РФ V созыва. 11 марта 2014 года Расторгуев подписал обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента В. В. Путина в Украине и в Крыму. В начале полномасштабного вторжения России в Украину Николай Расторгуев выложил сторис в Instagram, где на картинке нарисованы руки, держащие цветок с хештегом #Давайзамир. Это изображение используют для постов в поддержку вторжения России и оправдания её действий. 26 февраля лидер "Любэ" опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение с посылом "Русские войн не начинают, русские их заканчивают". Расторгуев лично участвовал в пытках украинцев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред