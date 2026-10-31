"Был и отправила": Камалия сделала признание о бойфренде

Певица жестко высказалась о свиданиях после расставания с Мохаммадом Захуром.

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Камалия - личная жизнь / коллаж: Главред, скрин из видео

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Почему Камалия отказывается ходить на свидания

Как певица поступила со своим последним бойфрендом

Украинская певица Камалия откровенно высказалась о личной жизни. В беседе со Славой Деминым артистка резко ответила на вопрос о новых кавалерах после развода с пакистанским бизнесменом Мохаммадом Захуром.

Исполнительница дала понять, что сейчас ее сердце свободно, а тратить время на случайных ухажеров она не намерена. По словам Камалии, пока на горизонте не появился человек, который заслуживал бы ее внимания.

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"Какие свидания? Не с кем свидания. Нет того мужчины, который будет достоин таких свиданий", - жестко заявила артистка.

Камалия - отношения / скрин из видео

Слава Демин напомнил певице, что после развода у нее уже была попытка построить отношения с другим мужчиной. Камалия призналась: роман с новым бойфрендом не принес ей счастья, поэтому она без сожалений решила его закончить.

"Был и отправила… Отправила, потому что достаточно!", - отреагировала звезда.

Камалия с Мохаммадом Захуром / фото: instagram.com, Камалия

Напомним, в 2023 году Камалия объявила о разводе с Мохаммадом Захуром после 20 лет брака. В их браке родились две дочери-близняшки. Позже певица пыталась наладить личную жизнь и даже была помолвлена с новым избранником, однако артистка сбежала от него, назвав бывшего жениха домашним тираном.

Камалия / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что скандальная Настя Каменских поделилась с подписчиками честными кадрами без фильтров и косметики. Певица подчеркнула, что выступает против любых "уколов красоты" и пластики, предпочитая стареть естественно.

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О персоне: Камалия Камалия - украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" - была признана победителем фестиваля "Песня года".

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