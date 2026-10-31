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Хит Blondie спустя десятилетия остается популярным: что известно о "Heart of Glass"

Виталий Кирсанов
31 октября 2026, 14:31
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Песня "Heart of Glass" возглавила американский чарт Billboard Hot 100 и получила международное признание.
Хит Blondie спустя десятилетия остается популярным
Хит Blondie спустя десятилетия остается популярным / коллаж: Главред, фото: скриншот, instagram.com/blondieofficial

Кратко:

  • История создания "Heart of Glass"
  • Хит "Heart of Glass" изменил карьеру Blondie

Композиция "Heart of Glass" американской группы Blondie, выпущенная в 1979 году, стала одним из самых узнаваемых хитов конца 1970-х. Песня возглавила американский чарт Billboard Hot 100, получила международное признание и превратилась в настоящий гимн разбитых сердец. Об этом пишет журнал Parade.

Хотя впервые трек появился на альбоме Parallel Lines в 1978 году, широкую популярность он приобрел после выхода отдельным синглом в январе 1979-го. Композиция быстро покорила музыкальные чарты разных стран, а успех закрепил за Blondie статус одного из самых влиятельных коллективов того времени.

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История создания "Heart of Glass"

Авторами песни стали вокалистка Дебби Харри и гитарист Крис Стайн. Однако окончательное звучание композиции сформировалось не сразу: музыканты экспериментировали с ней на протяжении нескольких лет, прежде чем получили результат, который впоследствии услышали миллионы поклонников.

В основе "Heart of Glass" лежит история любви, которая сначала кажется романтичной и многообещающей, но постепенно оборачивается разочарованием и душевной болью. Именно эта тема помогла песне найти отклик у широкой аудитории.

Хит "Heart of Glass" изменил карьеру Blondie

Успех композиции стал важнейшим этапом в истории группы. "Heart of Glass" оказалась первым синглом Blondie, которому удалось подняться на первое место американского Billboard Hot 100.

Особенность трека заключалась и в его музыкальном звучании. Коллектив объединил элементы рока, поп-музыки, диско и новой волны, создав необычную для того времени композицию.

Песня также сыграла ключевую роль в популярности альбома Parallel Lines. Помимо "Heart of Glass", в пластинку вошли другие известные композиции Blondie - One Way or Another, Hanging on the Telephone и Sunday Girl.

Со временем Parallel Lines приобрел статус классического альбома, а "Heart of Glass" осталась одной из главных визитных карточек группы.

Прослушать песню можно здесь

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О группе: Blondie

Blondie - американская рок-группа, ставшая пионером музыкального направления "новая волна" (new wave) и панк-рока.

Коллектив был основан в Нью-Йорке в 1974 году певицей Дебби Харри и гитаристом Крисом Стейном. Они получили мировую известность благодаря уникальному смешению панка, диско, поп-музыки и электроники.

Бессменная вокалистка и автор песен - Дебби Харри. Её яркий образ платиновой блондинки стал культовым для поп-культуры, а само название группы родилось из-за того, что дальнобойщики часто кричали ей вслед: "Эй, блондиночка!"

Пик популярности пришелся на конец 1970-х и начало 1980-х годов после выхода платинового альбома Parallel Lines (1978).

Музыкальные визитные карточки группы - "Heart of Glass", "Call Me" (главная песня фильма "Американский жиголо"), "One Way or Another" и легендарный камбэк-хит 1999 года "Maria".

Группа распалась в 1982 году, но успешно воссоединилась в 1997 году. В 2006 году Blondie были включены в Зал славы рок-н-ролла.

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