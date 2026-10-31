"Замена себе есть": Сергей Танчинец растрогал талантом 17-летней дочери

Вы узнаете:
- Сергей Танчинец показал редкое видео с дочерью
- Какую известную песню Анастасия исполнила под гитару
Лидер популярной украинской группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец поделился в Instagram видео со своей 17-летней дочерью Анастасией, восхитив подписчиков ее музыкальным талантом.
На опубликованных кадрах Анастасия запечатлена с гитарой в руках. Для исполнения девушка выбрала проникновенный хит "Брехня" группы "Бумбокс", продемонстрировав глубокий вокал и искренность. Сергей не скрывал гордости за дочь и даже с юмором заговорил об уходе на "пенсию".
"Замена себе есть. Настя, ты большой молодец", - нежно подписал ролик Танчинец.
Видео мгновенно разлетелось по сети и вызвало бурный восторг у поклонников музыканта. В комментариях слушатели засыпали Анастасию комплиментами, восхищаясь ее тембром голоса и артистизмом.
"Какой у нее красивый голос! Очень приятно слушать".
"Но вам еще рано думать о замене. Интересно услышать вас с Настей в дуэте".
"Сергей, у талантливого папы не может быть неталантливых детей".
Видео с дочкой Сергея Танчинца смотрите тут.
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О персоне: Сергей Танчинец
Сергей Танчинец - украинский певец. Являеся лидером и продюсером группы Без Обмежень. Заслуженный артист Украины (2020).
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