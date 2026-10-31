"Замена себе есть": Сергей Танчинец растрогал талантом 17-летней дочери

Сергей Танчинец удивил сеть редкими кадрами дочери с гитарой.

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Сергей Танчинец - дочь Анастасия / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Сергей Танчинец

Вы узнаете:

Сергей Танчинец показал редкое видео с дочерью

Какую известную песню Анастасия исполнила под гитару

Лидер популярной украинской группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец поделился в Instagram видео со своей 17-летней дочерью Анастасией, восхитив подписчиков ее музыкальным талантом.

На опубликованных кадрах Анастасия запечатлена с гитарой в руках. Для исполнения девушка выбрала проникновенный хит "Брехня" группы "Бумбокс", продемонстрировав глубокий вокал и искренность. Сергей не скрывал гордости за дочь и даже с юмором заговорил об уходе на "пенсию".

видео дня

Дочь Сергея Танчинца исполнила песню под гитару / скрин из видео

"Замена себе есть. Настя, ты большой молодец", - нежно подписал ролик Танчинец.

Видео мгновенно разлетелось по сети и вызвало бурный восторг у поклонников музыканта. В комментариях слушатели засыпали Анастасию комплиментами, восхищаясь ее тембром голоса и артистизмом.

Сергей Танчинец - Без обмежень / фото: instagram.com, Сергей Танчинец

"Какой у нее красивый голос! Очень приятно слушать".

"Но вам еще рано думать о замене. Интересно услышать вас с Настей в дуэте".

"Сергей, у талантливого папы не может быть неталантливых детей".

Видео с дочкой Сергея Танчинца смотрите тут.

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О персоне: Сергей Танчинец Сергей Танчинец - украинский певец. Являеся лидером и продюсером группы Без Обмежень. Заслуженный артист Украины (2020).

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