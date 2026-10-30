"Выжить невозможно": Кузнецова сделала жесткое заявление об актерских зарплатах

Екатерина Кузнецова рассказала о гонорарах в Украине и дополнительных источниках дохода звезд.

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Екатерина Кузнецова про актерские зарплаты / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Кузнецова, скрин из видео

Вы узнаете:

Почему актерам в Украине сложно жить на одну зарплату

Какие дополнительные источники дохода есть у Екатерины Кузнецовой

Известная актриса театра и кино Екатерина Кузнецова рассказала о реальных доходах украинских артистов. За кулисами шоу "Хто зверху?" она раскрыла главные источники своего заработка.

По словам актрисы, карьера в кино и сериалах далеко не всегда гарантирует финансовую стабильность. За периодами активных съемок часто следуют длительные затишья, а украинская индустрия, в отличие от зарубежной, пока не имеет развитой системы гильдий и выплат роялти за повторный показ проектов. Именно поэтому артистам крайне сложно рассчитывать только на зарплату в театре или на съемочной площадке.

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Екатерина Кузнецова - украинская актриса / фото: instagram.com, Екатерина Кузнецова

"Конечно, у меня есть дополнительный источник дохода - Instagram. Не считаю себя блогершей, а лишь актрисой, которая делится опытом и рекламирует то, что нравится. Потому что выжить только на актерскую зарплату, я уже молчу о театрах, невозможно", - призналась Кузнецова.

Впрочем, менять профессию Екатерина никогда серьезно не планировала. В дни без съемок она находит отдушину в спорте, путешествиях и саморазвитии, а также умеет терпеливо ждать новых проектов.

Екатерина Кузнецова - гонорары актеров / фото: instagram.com, Екатерина Кузнецова

"Я человек, умеющий ждать! Кроме того, у меня огромное количество хобби: спорт, новые знания, путешествия. Каждый раз в несъемочные дни знаю, чем себя занять. Действительно кардинально не задумывалась сменить профессию. Получить второе образование хотела, но так и не удалось, потому что актерство закрутило-завертело. Если бы не оно, полностью выбрала бы туризм! Возможно, это были бы тревел-блоги или проекты типа "Орла и Решки"", - поделилась артистка.

Екатерина Кузнецова / инфографика: Главред

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О персоне: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова - украинская актриса театра и кино, звезда российского сериала "Кухня". Она родилась 12 июля 1987 года в Киеве. Отец - футболист, заслуженный мастер спорта Олег Кузнецов, мать - украинская легкоатлетка Алла Борисенко. Как пишет Википедия, Кузнецова мечтала стать оперной певицей, но решила поступать в театральный. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, она выехала из РФ, выступив с критикой и осуждением российского военного вторжения в Украину.

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