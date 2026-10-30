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"Было немного споров": Витвицкая столкнулась с проблемой из-за крещения сына

Кристина Трохимчук
30 октября 2026, 13:21обновлено 30 октября, 13:52
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Соломия Витвицкая рассказала о разногласиях с мужем перед крещением первенца.
Соломия Витвицкая родила сына
Соломия Витвицкая родила сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

Вы узнаете:

  • Каким будет крещение сына Соломии Витвицкой
  • Почему ведущая спорила с мужем

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая поделилась с подписчиками в Instagram подробностями подготовки к важному семейному событию - таинству крещения своего первенца Устима.

Как оказалось, из-за разных религиозных взглядов в семье возникли небольшие разногласия. Звездная мама является греко-католичкой, в то время как ее супруг Алексей - православный. Из-за принадлежности к разным христианским конфессиям влюбленным пришлось искать компромиссное решение, которое устроило бы обоих. В конце концов паре удалось прийти к согласию, однако название конкретного храма Соломия пока предпочитает держать в секрете.

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Соломия Витвицкая показала сына
Соломия Витвицкая показала сына / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

"Мы с мужем разных конфессий, и было немного споров о том, в какой именно церкви будут крестины, но в конце концов мы нашли компромисс", - рассказала Витвицкая.

Что касается самого формата торжества, то пышного праздника или масштабной вечеринки ожидать не стоит. Телеведущая отметила, что они с мужем решили провести этот день в уютной обстановке.

Соломия Витвицкая с сыном Устимом
Соломия Витвицкая с сыном Устимом / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

"Это будет камерное мероприятие, только с родными и близкими, ничего масштабного не планируем", - пояснила Соломия.

Кроме того, Витвицкая поделилась своей позицией относительно выбора кумовьев для маленького Устима. Звезда подчеркнула, что совершенно не гонится за медийностью, популярностью или статусными именами будущих крестных родителей. Главными критериями для нее остаются искренность, доверие и комфорт в общении с ребенком.

Соломия Витвицкая (обновл.)
Соломия Витвицкая / инфографика: Главред

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О персоне: Соломия Витвицкая

Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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