"Не узнать ее": постаревшая Кабаева появилась с новым лицом

Вы узнаете:
- Зачем Алина Кабаева посетила Индию
- Какие изменения во внешности фаворитки Путина удивили публику
Бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую называют многолетней любовницей президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, снова оказалась в центре бурного обсуждения. Фаворитка диктатора появилась на публике с заметно изменившейся внешностью, а ее новые фотографии активно публикуют росСМИ.
Поводом для появления Кабаевой на публике стала поездка в Индию, где она решила лично поздравить российских победительниц клубного чемпионата мира AEON Cup. Для официального мероприятия фаворитка диктатора выбрала темно-синий брючный костюм с приталенным жакетом, который визуально подчеркивал узкую талию. Образ она дополнила ярким макияжем и укладкой.
Однако гораздо больше внимания россиян привлек не элегантный наряд, а преображение лица 42-летней экс-спортсменки. У Кабаевой стали заметнее скулы, а глаза приобрели форму, которую в пластической хирургии называют "лисьими глазками". Брови фаворитки диктатора и вовсе сравнили с "взлетными полосами". В сети предположили, что изменения могли быть связаны с очередной подтяжкой лица или использованием фотошопа.
"Не узнать ее".
"Свежая подтяжка и "Оземпик", но выглядеть моложе она не стала".
"Лицо стало злым. И нос переделан?"
Обсуждения странных изменений во внешности фаворитки диктатора возникают регулярно. Еще в 2025 году после публикации очередных кадров Кабаевой в СМИ писали, что она могла перенести пластическую операцию и стала практически неузнаваемой.
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О персоне: Алина Кабаева
Алина Маратовна Кабаева - российская спортсменка (художественная гимнастика), общественный и политический деятель, медиа-менеджер. C сентября 2014 года - Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа". С 2016 года возглавляет совет директоров ЗАО "Спорт-Экспресс".
В 2022 году из-за поддержки террористического вторжения РФ в Украину ряд стран ввёл персональные санкции против Кабаевой.
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