"Спасли мне жизнь": Астафьева рассказала о своей тяжелой болезни

Певица призналась, что пережила тяжелый период.

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Даша Аставьева - болезнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Астафьева; скрин из видео

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Даша Астафьева рассказала о тяжелой болезни

Что помогло певице пережить сложный период

На протяжении длительного времени в сети ходили тревожные слухи о том, что известная певица, модель и волонтер Даша Астафьева серьезно заболела. Ранее звезда призывала поклонников не распускать сплетни, однако в новом интервью для "Телебачення Торонто" артистка все же откровенно призналась, что действительно пережила очень тяжелый период.

Астафьева рассказала, что преодолеть болезнь ей помогли колоссальная поддержка близких, собственное желание жить и погружение в работу. При этом раскрывать конкретный диагноз она не стала. Настоящим спасательным кругом для звезды стало исследование биографии и творческого пути украинской писательницы и путешественницы Софии Яблонской. Прочитав весь цикл ее книг, Даша нашла в себе силы двигаться дальше.

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Даша Астафьева - интервью / скрин из видео

"Я очень сильно заболела, но вот именно работа и исследование биографии Софии Яблонской спасли мне жизнь. Близкие люди, которые меня поддерживали, работа, ну и желание жить", - призналась исполнительница.

Напомним, ранее певица делилась, что 2025 год стал для нее настоящим испытанием на прочность из-за постоянных обращений к медикам. Отпраздновав 40-летие, Даша в эфире "Тихенько-подкаст" откровенно призналась, что больше всего мечтает оставить проблемы со здоровьем в прошлом.

Даша Астафьева - диагноз / фото: instagram.com, Даша Астафьева

"Мне в этом году исполнилось 40, и такого тура по врачам я еще не делала никогда. Хочу от всей души отпустить все болезни, страхи, проблемы, которые мешают жить классную жизнь. Хочу пожелать всем украинцам здоровья, и чтобы никакие болезни, проблемы или некомфортные ощущения вам не мешали", - делилась Астафьева.

астафьева / инфографика Главред

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Ранее Главред сообщал, что исполнитель роли Джейме Ланнистера в "Игре престолов" Николай Костер-Вальдау приехал с неожиданным визитом в Киев. Голливудский актер воочию прочувствовал суровую украинскую реальность, спрятавшись в подземке во время воздушной тревоги.

Также Наталья Сумская резко высказалась о поведении Даши Астафьевой в прямом эфире Радиодиктанта. Актриса сравнила эмоциональную реакцию певицы на хейтеров со знаменитым скандалом с Януковичем, сломавшим ручку на пресс-конференции.

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О персоне: Даша Астафьева Дарья (Даша) Викторовна Астафьева - украинская модель, певица, актриса, телеведущая и волонтер. Солистка группы NikitA (2008-2017), сообщает "Википедия".

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