Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Названа причина смерти Хайден Панеттьери: расследование завершено

Виталий Кирсанов
29 октября 2026, 10:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Правоохранители официально закрыли дело спустя два месяца после того, как 16 августа актрису обнаружили без сознания в арендованном доме.
В США завершили расследование смерти Хайден Панеттьери
В США завершили расследование смерти Хайден Панеттьери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

Кратко:

  • Во время осмотра места происшествия следователи нашли синие таблетки
  • Причиной смерти актрисы стало токсическое влияние нескольких веществ

Американская полиция завершила расследование смерти 36-летней актрисы Хайден Панеттьери, бывшей невесты украинского боксера Владимира Кличко. Эксперты пришли к выводу, что она умерла в результате несчастного случая, вызванного токсическим воздействием нескольких веществ. Об этом сообщает E! News со ссылкой на полицию Гринвилла, штат Южная Каролина.

Правоохранители официально закрыли дело спустя два месяца после того, как 16 августа актрису обнаружили без сознания в арендованном доме.

видео дня

В заявлении полицейского департамента Гринвилла от 28 октября говорится, что вывод о случайном характере смерти был сделан на основании заключения судебно-медицинского эксперта и результатов расследования.

Согласно заключению коронера округа Гринвилл, причиной смерти Панеттьери стало токсическое воздействие фентанила и четырех других веществ. В их числе - 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол и кветиапин.

Что обнаружили в доме актрисы

Во время осмотра места происшествия следователи нашли синие таблетки, внешне имитировавшие рецептурные препараты. Лабораторный анализ показал, что они содержали фентанил. Кроме того, в доме обнаружили белый порошок, находившийся в футляре для солнцезащитных очков.

Согласно материалам полиции, 16 августа бойфренд актрисы Брайан Хикерсон и его брат Зак вызвали экстренные службы, обнаружив Панеттьери без сознания. Прибывшие медики констатировали остановку сердца. В 14:32 смерть актрисы была официально подтверждена.

Хайден Панеттьери рассказывала о борьбе с зависимостью

Ранее актриса публично говорила о проблемах с алкогольной и опиоидной зависимостью. В своих мемуарах "Это я: Расплата", опубликованных в 2026 году, Панеттьери также рассказывала, что врач предупреждал ее о серьезной угрозе для жизни, если она не прекратит употреблять алкоголь.

Как умерла Хайден Панеттьери

Американская актриса Хайден Панеттьери получила мировую известность благодаря ролям в сериале "Герои" и франшизе "Крик". Она длительное время состояла в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко. У бывшей пары есть общая дочь Кайя-Евдокия, родившаяся в 2014 году.

Хайден Панеттьери скончалась 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет в городе Гринвилл, штат Южная Каролина. Согласно заключению коронера, смерть актрисы была признана несчастным случаем, вызванным токсическим воздействием нескольких веществ.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Ольга Горбачева поделилась неприятным опытом прохождения американского паспортного контроля. После возвращения из Украины в Лос-Анджелес певица столкнулась с хамством со стороны сотрудника пограничной службы.

Также Ольга Сумская откровенно высказалась о трагической утрате новорожденной дочери в семье Ирины Федишин. Известная актриса поделилась собственной личной болью из прошлого и прокомментировала возможные медицинские причины, которые могли привести к трагедии.

Читайте также:

Про персону: Хайден Панеттьери

Хайден Пенеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.
С 2009 года Хейден встречалась с боксёром Владимиром Кличко; их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.
У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости США Хайден Панеттьери новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Москве разворачивают самолеты: в РФ жалуются на самую масштабную атаку дронов

В Москве разворачивают самолеты: в РФ жалуются на самую масштабную атаку дронов

10:28Мир
Графики не действуют: в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии

Графики не действуют: в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии

09:20Регионы
Переговоры по Украине могут отложить: в Кремле назвали неожиданную причину

Переговоры по Украине могут отложить: в Кремле назвали неожиданную причину

09:17Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Землю охватит магнитная буря красного уровня: когда начнётся 5-балльный шторм

Землю охватит магнитная буря красного уровня: когда начнётся 5-балльный шторм

Китайский гороскоп на завтра, 29 октября: Крысам - эмоции, Козлам - поддержка

Китайский гороскоп на завтра, 29 октября: Крысам - эмоции, Козлам - поддержка

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика и собакой за 38 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика и собакой за 38 с

В Украину надвигается холод: синоптик раскрыла, когда температура резко снизится

В Украину надвигается холод: синоптик раскрыла, когда температура резко снизится

Как почистить ковер содой: простой способ устранить неприятные запахи

Как почистить ковер содой: простой способ устранить неприятные запахи

Последние новости

10:40

Камалия снялась на БТР в военной форме и угодила в скандал - что она ответила

10:28

В Москве разворачивают самолеты: в РФ жалуются на самую масштабную атаку дронов

10:15

Названа причина смерти Хайден Панеттьери: расследование завершено

09:51

В Чернобыльской зоне обнаружили очень редкий гриб: чем его вид удивляет людей

09:48

"Сильно заболела": Елена Тополя приняла сложное решение

Трамп подыгрывает Путину из-за страха проиграть и денег, но в ноябре все изменится – ОгрызкоТрамп подыгрывает Путину из-за страха проиграть и денег, но в ноябре все изменится – Огрызко
09:20

Графики не действуют: в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии

09:17

Переговоры по Украине могут отложить: в Кремле назвали неожиданную причину

09:11

Вкуснейшая закуска за 5 минут: рецепт маринованного сала по-украински

08:31

Обстановка после перемирия на Херсонщине обострится - военный раскрыл план РФ

Реклама
08:17

Украина разработала план по исключению России из ООН - Foreign Policy

07:40

Землю охватит магнитная буря красного уровня: когда начнётся 5-балльный шторм

07:16

В США отказываются расследовать ограничения работы Starlink в Украине

06:37

Россияне в Башкортостане и Луганске вздрагивали от взрывов: что атаковали дроны

05:11

Стиральная машина отстирает не хуже, но потребляет меньше света: какой режим выбрать

05:10

Какие знаки зодиака вот-вот станут счастливее: жизнь заиграет новыми красками

04:22

Газ горит желтым или красным пламенем: что нужно проверить

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика и собакой за 38 с

03:33

Без морозилки и лишних хлопот: как заготовить капусту для голубцов на зиму

02:32

Почему Трамп резко изменил отношение к России: экс-глава МИД раскрыл истинную причину

28 октября, среда
22:53

Лужа под ящиком для овощей и запах плесени: какую деталь холодильника забывают чистить

Реклама
22:53

Духовка снова будет сиять: как отмыть застарелый жир без дорогих средств

22:25

Актриса Катерина Тышкевич родила и показала фото сына

22:05

Невозможно: Осадчая рассказала, будет ли выходить "Светская жизнь"

21:48

РФ готовит удар по Киеву и еще трем областям: мониторы назвали вероятные цели врага

21:15

Дмитрий Танкович рассказал, как дочь научила его не бояться нового

21:05

Пятна на диване исчезнут без дорогой чистки: какой кухонный лайфхак советуют в сети

20:31

В Ровенской области российская атака унесла жизнь человека: что известно о "прилете"

20:10

Три знака зодиака, которые помогают всем, но не умеют просить о помощи

19:34

Комнатные растения вянут даже после полива: какая ошибка губит цветы

19:21

Как утеплить окна перед зимой без лишних затрат: самые простые способы

19:13

Свет будут отключать до конца суток: как будут действовать графики 29 октября

19:10

Удар по "Азоту": Коваленко объяснил, чем завод важен для ВПК Россиимнение

18:55

Соль вместо сахара в кофе: как меняется вкус напитка

18:24

В Кремле внезапно изменили риторику по переговорам в Абу-Даби: что заявили теперь

18:15

Стиральная машина очищает себя от остатков грязи и пылиВидео

18:07

Когда Рождество 2026 года в Украине: дата Сочельника и праздничного ужина

18:05

Сансевиерия оживет после застоя: поможет простая домашняя смесь

17:43

Как почистить ковер содой: простой способ устранить неприятные запахи

17:29

Путин может лишиться возможности диктовать Украине условия: эксперт назвал причину

17:23

Дженнифер Лоуренс решила стать молодой мамой и задумалась о подтяжке лица

Реклама
17:13

Зеленский сделал громкое заявление о переговорах с РФ и встрече с Путиным – чего ждать

17:10

Последний шанс перед морозами: когда ещё можно сажать луковицы весенних цветов

16:50

Садоводы закапывают сырые яйца под растениями: в чём польза метода

16:25

Где категорически нельзя хранить яйца: большинство допускает ошибку

16:22

Зеленский впервые допустил гарантии безопасности для РФ: что изменилось в позиции Киева

16:19

В РФ вычеркнули упоминания о Русском королевстве из истории: что умалчивает КремльВидео

16:14

Простые блюда на Новый год за 2 часа: что подать на праздничный стол

15:47

Потеряли маму и родной дом: Lytvyn Foundation купил квартиру для сестер из Дружковки актуально

15:43

Доллар пошел на спад после серии рекордов, евро обвалился: курс валют на 29 октября

15:37

Конец ноября принесет облегчение трем знакам зодиака: кто в числе счастливчиков

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоКомнатные растенияВсе о салеСтиркаУборка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять