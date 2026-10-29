Названа причина смерти Хайден Панеттьери: расследование завершено

Правоохранители официально закрыли дело спустя два месяца после того, как 16 августа актрису обнаружили без сознания в арендованном доме.

https://stars.glavred.info/nazvana-prichina-smerti-hayden-panetteri-rassledovanie-zaversheno-10807877.html Ссылка скопирована

В США завершили расследование смерти Хайден Панеттьери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Хайден Панеттьери

Кратко:

Во время осмотра места происшествия следователи нашли синие таблетки

Причиной смерти актрисы стало токсическое влияние нескольких веществ

Американская полиция завершила расследование смерти 36-летней актрисы Хайден Панеттьери, бывшей невесты украинского боксера Владимира Кличко. Эксперты пришли к выводу, что она умерла в результате несчастного случая, вызванного токсическим воздействием нескольких веществ. Об этом сообщает E! News со ссылкой на полицию Гринвилла, штат Южная Каролина.

Правоохранители официально закрыли дело спустя два месяца после того, как 16 августа актрису обнаружили без сознания в арендованном доме.

видео дня

В заявлении полицейского департамента Гринвилла от 28 октября говорится, что вывод о случайном характере смерти был сделан на основании заключения судебно-медицинского эксперта и результатов расследования.

Согласно заключению коронера округа Гринвилл, причиной смерти Панеттьери стало токсическое воздействие фентанила и четырех других веществ. В их числе - 4-ANPP, алпразолам, метокарбамол и кветиапин.

Что обнаружили в доме актрисы

Во время осмотра места происшествия следователи нашли синие таблетки, внешне имитировавшие рецептурные препараты. Лабораторный анализ показал, что они содержали фентанил. Кроме того, в доме обнаружили белый порошок, находившийся в футляре для солнцезащитных очков.

Согласно материалам полиции, 16 августа бойфренд актрисы Брайан Хикерсон и его брат Зак вызвали экстренные службы, обнаружив Панеттьери без сознания. Прибывшие медики констатировали остановку сердца. В 14:32 смерть актрисы была официально подтверждена.

Хайден Панеттьери рассказывала о борьбе с зависимостью

Ранее актриса публично говорила о проблемах с алкогольной и опиоидной зависимостью. В своих мемуарах "Это я: Расплата", опубликованных в 2026 году, Панеттьери также рассказывала, что врач предупреждал ее о серьезной угрозе для жизни, если она не прекратит употреблять алкоголь.

Как умерла Хайден Панеттьери

Американская актриса Хайден Панеттьери получила мировую известность благодаря ролям в сериале "Герои" и франшизе "Крик". Она длительное время состояла в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко. У бывшей пары есть общая дочь Кайя-Евдокия, родившаяся в 2014 году.

Хайден Панеттьери скончалась 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет в городе Гринвилл, штат Южная Каролина. Согласно заключению коронера, смерть актрисы была признана несчастным случаем, вызванным токсическим воздействием нескольких веществ.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Ольга Горбачева поделилась неприятным опытом прохождения американского паспортного контроля. После возвращения из Украины в Лос-Анджелес певица столкнулась с хамством со стороны сотрудника пограничной службы.

Также Ольга Сумская откровенно высказалась о трагической утрате новорожденной дочери в семье Ирины Федишин. Известная актриса поделилась собственной личной болью из прошлого и прокомментировала возможные медицинские причины, которые могли привести к трагедии.

Читайте также:

Про персону: Хайден Панеттьери Хайден Пенеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.

С 2009 года Хейден встречалась с боксёром Владимиром Кличко; их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.

У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред