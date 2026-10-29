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"Сильно заболела": Елена Тополя приняла сложное решение

Кристина Трохимчук
29 октября 2026, 09:48обновлено 29 октября, 10:41
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Елена Тополя рассказала о проблемах со здоровьем.
Елена Тополя заболела
Елена Тополя заболела / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Что произошло с Еленой Тополей
  • В каких городах певица отменила концерты

Известная украинская певица Елена Тополя поделилась с поклонниками в Instagram неприятным известием. Из-за серьезных проблем со здоровьем артистка вынуждена внести коррективы в свой гастрольный график и перенести запланированные выступления.

Певица призналась, что сильно заболела. Артистка могла подхватить простуду, из-за которой у нее пропал голос. В таком состоянии звезда не может отыграть шоу на должном уровне, поэтому ближайшие концерты во Львове, Ровно и Луцке пришлось перенести.

видео дня
Елена Тополя - концерты
Елена Тополя - концерты / скрин из видео

"Мои дорогие, я сильно заболела и сейчас физически у меня нет возможности выйти на сцену и спеть для вас так, как вы этого заслуживаете. Поэтому, к сожалению, пришлось перенести ближайшие концерты тура "Феникс", - поделилась исполнительница.

Сейчас Елена Тополя проходит лечение и делает все возможное, чтобы поскорее восстановить голос и силы. Знаменитость надеется, что уже в ближайшее время сможет вернуться на сцену и снова встретиться с поклонниками.

Елена Тополя - тур Феникс
Елена Тополя - тур Феникс / скрин из видео

"Сейчас я делаю все возможное, чтобы поскорее восстановиться и вернуться к вам. Очень хочу снова петь для вас вживую, обниматься и разделять наши эмоции в зале", - добавила артистка.

Елена Тополя
Елена Тополя / инфографика: Главред

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О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017-2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

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