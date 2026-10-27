"Этот диагноз я пережила": Сумская высказалась о трагедии Федишин

Ольга Сумская предположила, что могло стать причиной трагедии в семье Ирины Федишин.

https://stars.glavred.info/etot-diagnoz-ya-perezhila-sumskaya-vyskazalas-o-tragedii-fedishin-10807433.html Ссылка скопирована

Ирина Федишин - диагноз / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Федишин, Ольга Сумская

Вы узнаете:

Какое опасное осложнение могло стать причиной трагедии Ирины Федишин

Как 25 лет назад врачи спасали Ольгу Сумскую и ее младшую дочь Анну

Известная украинская актриса Ольга Сумская прокомментировала трагедию в семье певицы Ирины Федишин, которая недавно потеряла новорожденную дочь Веронику. В эфире программы "Ранок у великому місті" звезда поделилась собственным тяжелым опытом и предположила, с каким опасным осложнением могла столкнуться артистка.

Актриса выразила глубокие соболезнования певице и подчеркнула, что эта боль ей очень близка. По мнению Сумской, причиной трагедии мог стать гестоз - тяжелое осложнение беременности, что приводит к нарушению работы сосудов, почек, печени и центральной нервной системы. Впрочем, Ольга уточнила, что не знает точного диагноза Ирины, а ее слова - лишь предположение, основанное на собственном опыте.

видео дня

Ольга Сумская - дочь Анна Борисюк / фото: instagram.com, Ольга Сумская

"Выражаю глубокие соболезнования относительно потери маленькой красавицы Веронички. Мне это очень близко, потому отзывается в моем сердце. Я попадала в очень похожую ситуацию 25 лет назад. Этот диагноз, который я тогда пережила, думаю, возможно, что-то похожее было у Иры, он возникает совершенно непредсказуемо и внезапно", - поделилась артистка.

Сумская вспомнила, как 25 лет назад во время беременности младшей дочерью Анной оказалась на грани жизни и смерти. Тогда плановый визит к врачу мог закончиться трагически, если бы не оперативное вмешательство медиков.

Ольга Сумская - дети / фото: instagram.com, Ольга Сумская

"Тогда, когда я планово пришла в роддом, у меня было давление 220 на 120 - и меня буквально через 5 минут положили на операционный стол", - рассказала Ольга Сумская.

Ольга Сумская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Всеукраинский Радиодиктант спровоцировал бум мемов и шуток в украинском сегменте интернета. Текст ветерана Артура Дроня, зачитанный Артуром Пройдаковым и Дашей Астафьевой, вдохновил пользователей соцсетей, а реакции звезд завирусились в сети.

Также путинистка Лариса Долина объявила о паузе в концертной деятельности до конца 2026 года. Оказавшись в центре нового скандала из-за продвижения мошеннических схем, певица отменила запланированные выступления в РФ.

Читайте также:

О персоне: Ирина Федишин Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред