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Рэперша Ники Минаж может стать пресс-секретарем Белого дома - детали

Виталий Кирсанов
27 октября 2026, 09:15
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Ники Минаж заявила, что американская экономика развивается благодаря руководству президента, который хорошо разбирается в бизнесе.
Рэперша Ники Минаж может стать пресс-секретарем Белого дома
Рэперша Ники Минаж может стать пресс-секретарем Белого дома / коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, instagram.com/wixminaj

Кратко:

  • Ники Минаж обратила внимание на работоспособность Трампа
  • Минаж раскритиковала опросы американских СМИ, назвав их "фейковыми"

Американская рэперша Ники Минаж может получить должность пресс-секретаря Белого дома в администрации президента США Дональда Трампа. На такую возможность намекнул директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, опубликовав в соцсети X видео беседы с артисткой. Во время разговора Минаж хвалила американского лидера, его экономическую политику и подход к международным отношениям.

"Дамы и господа, похоже, мы нашли новую пресс-секретаря Белого дома!" - написал Чунг на фоне скандала вокруг предыдущей пресс-секретаря Кэти Закарии, которая покинула должность всего через пять дней после назначения.

видео дня

Во время беседы с представителем администрации Трампа Минаж заявила, что американская экономика развивается благодаря руководству президента, который хорошо разбирается в бизнесе.

"Президент - бизнесмен по своей сути. Он сумел подняться, даже когда у него на банковском счете не оставалось ни одного доллара", - сказала рэперша.

Она также высоко оценила позицию Трампа на международной арене и его стремление отстаивать интересы США.

"Он очень стойкий - в том числе и на международной арене. Он четко заявляет им, что нужно нам, а не им. Мы не собираемся платить за то, чтобы им угодить, понятно? Наоборот, это они будут платить нам за возможность быть связанными с США", - отметила артистка.

Кроме того, Минаж обратила внимание на работоспособность президента. По ее словам, Трамп продолжает активно работать и проводить предвыборные митинги, хотя мог бы спокойно завершить свой президентский срок.

Рэперша назвала его замечательным человеком, который думает не только о собственном будущем, но и поддерживает других республиканцев, участвующих в выборах.

Отдельно Минаж раскритиковала опросы американских СМИ, назвав их "фейковыми". Она призвала консервативных избирателей не позволять подобным публикациям влиять на их готовность участвовать в голосовании.

Ники Минаж призналась Трампу в любви на митинге

В тот же день рэперша появилась вместе с президентом США на предвыборном мероприятии в Мичигане. Во время выступления она заявила, что любит Трампа, назвала его воплощением стойкости и отметила, что после возвращения к власти он изменил атмосферу в стране, подарив американцам надежду на лучшее будущее.

Сам Трамп также высказался о внешности артистки. Президент заявил, что обратил внимание на ее ягодицы, назвав их "просто невероятно красивыми", а затем добавил, что надеется, что Минаж не обиделась на его комментарий.

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О персоне: Ники Минаж

Ники Минаж (настоящее имя - Оника Таня Мараж-Петти) - тринидадско-американская рэперша, певица, автор песен, продюсер и актриса. Она считается одной из самых влиятельных и коммерчески успешных исполнительниц в истории хип-хопа, известной своим техничным рэпом, ярким стилем, использованием альтер-эго и фирменной мимикой.

Родилась 8 декабря 1982 года в Тринидаде и Тобаго, позже переехала в США.

Ее талант заметил рэпер Лил Уэйн, который в 2009 году подписал с ней контракт на свой лейбл Young Money Entertainment. Уже дебютный альбом Pink Friday (2010) принес ей мировую славу.

Среди ее самых популярных песен - "Super Bass", "Anaconda", "Starships", "Bang Bang" и "Super Freaky Girl". Она стала первой женщиной-рэпером, чьи треки массово и одновременно штурмовали чарт Billboard Hot 100.

Помимо музыки, в последнее время Минаж активно вовлечена в американскую политику и публично поддерживает Дональда Трампа. В октябре 2026 года она вместе с ним посетила предвыборный митинг в Мичигане, после чего в администрации Трампа в шутку даже назвали ее "новым кандидатом на пост пресс-секретаря Белого дома".

С 2019 года замужем за Кеннетом Петти, у пары есть сын, которого в соцсетях называют Papa Bear.

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