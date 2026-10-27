Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Концерты устраивает": Козловский похвастался талантом сына

Кристина Трохимчук
27 октября 2026, 05:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Виталий Козловский рассказал о творческих успехах 3-летнего сына Оскара.
Виталий Козловский - сын Оскар
Виталий Козловский - сын Оскар / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Бакуменко

Вы узнаете:

  • Какой талант проявил сын Виталия Козловского
  • Какую карьеру хочет певец для Оскара

Известный украинский певец Виталий Козловский откровенно рассказал о семейной жизни и воспитании маленького сына Оскара. Артист поделился мыслями о будущей карьере мальчика в интервью BLIK.

Вместе с женой Юлией Бакуменко певец воспитывает сына Оскара, которому в феврале исполнится три года. Хотя мальчик уже знаком с большой сценой и даже появлялся на концерте отца в столичном Дворце "Украина", звездный папа не собирается навязывать ему свою профессию.

видео дня
Виталий Козловский с сыном
Виталий Козловский с сыном / фото: instagram.com, Виталий Козловский

"Я буду всегда его поддерживать во всех его начинаниях. Если он захочет петь, пусть поет. Захочет заниматься спортом, пусть будет спортсменом. Это будет его путь. Я считаю, что невозможно сделать человека успешным лишь потому, что у тебя есть какие-то связи и ты можешь его куда-то протолкнуть", - подчеркнул артист.

Несмотря на юный возраст, Оскар уже активно знакомится с творчеством отца. По словам певца, мальчик с удовольствием слушает его композиции и даже выбрал любимые треки.

"Да, слушает. "Краса та розлука", "Пінаколада". Все песни папы", - поделился Козловский.

Виталий Козловский с сыном
Виталий Козловский - личная жизнь / скрин из видео

Более того, малыш уже начинает проявлять артистизм и устраивает настоящие мини-выступления для самых близких. У Оскара есть собственный микрофон, с которым он становится у стойки и поет для родственников.

"Он для бабушек концерты устраивает. У него есть собственный микрофон. Он становится у стойки и поет", - рассказал артист.

Инфографика, Козловский
Инфографика, Козловский / Инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Даша Астафьева высказалась о возможном воссоединении группы NIKITA. В новом интервью певица рассказала об общении с продюсером Юрием Никитиным и объяснила, почему пока не планирует возвращаться на сцену.

Также Андрей Бедняков откровенно рассказал о своем отношении к новым романам после развода с Анастасией Короткой. Популярный телеведущий отметил, что не планирует прятать свою настоящую любовь от общественности.

Читайте также:

О персоне: Виталий Козловский

Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).

Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005-2010), "Золотая шарманка" (2007-2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Виталий Козловский новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Лондоне вручили "Золотой мяч": назван лучший футболист 2026 года

В Лондоне вручили "Золотой мяч": назван лучший футболист 2026 года

07:11Спорт
Ночная атака на Киев: ограничено движение по Южному мосту

Ночная атака на Киев: ограничено движение по Южному мосту

06:24Украина
РФ атаковала баллистикой Киев, есть погибшие: могут быть повторные удары

РФ атаковала баллистикой Киев, есть погибшие: могут быть повторные удары

23:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Большинство людей хранит орехи неправильно: где они дольше сохранят свежесть

Большинство людей хранит орехи неправильно: где они дольше сохранят свежесть

Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: как подготовить грядки без перекопки

Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: как подготовить грядки без перекопки

Доллар обновил исторический максимум, евро рванул вверх: курс валют на 27 октября

Доллар обновил исторический максимум, евро рванул вверх: курс валют на 27 октября

Как очистить чайник от белой накипи за 30 минут без соды и уксуса

Как очистить чайник от белой накипи за 30 минут без соды и уксуса

Россия "перенесла" столицу Руси из Киева: какой новый город выбрали

Россия "перенесла" столицу Руси из Киева: какой новый город выбрали

Последние новости

07:11

В Лондоне вручили "Золотой мяч": назван лучший футболист 2026 года

06:24

Ночная атака на Киев: ограничено движение по Южному мосту

05:55

"Концерты устраивает": Козловский похвастался талантом сына

05:32

Украинец или россиянин: кем на самом деле был князь Рюрик, историк назвал 2 версииВидео

05:11

Малина не даст урожая в следующем году: какую ошибку нельзя допускать при обрезке

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
04:30

Три знака зодиака войдут в полосу везения: кому скоро улыбнется фортуна

03:41

Гороскоп на завтра, 28 октября: Тельцам — счастье, Весам — недовольство

03:14

Ученые нашли "новую Землю" и удивили сенсационным открытием

02:48

Что делают собаки, когда остаются дома одни: какое поведение считается нормальным

Реклама
01:06

Цены на АЗС могут резко пойти вверх: водителей предупредили о новом подорожании

00:10

Спецназ ФРГ готовится к войне с РФ: раскрыт вероятный сценарий боев

26 октября, понедельник
23:50

РФ атаковала баллистикой Киев, есть погибшие: могут быть повторные удары

23:15

Украина вводит режим прекращения огня: где и когда он будет действовать

23:02

Индукционные плиты теряют популярность: многие возвращаются к одному варианту

22:47

Как правильно запекать картофель — секретный ингредиент для хрустящей корочки

22:18

Бронирование от мобилизации в Украине изменили: Кабмин объявил новые правила

22:12

Угроза нового массированного удара: Жданов раскрыл, какие города на прицеле РФ

21:57

РФ ударила баллистикой по Киеву - есть жертва и раненые, повреждены больницы

21:35

Бюджетно, но очень вкусно: рецепт намазки из лука за 20 минут

21:34

Убираться часами больше не придется: как навести порядок в доме за 20 минут

Реклама
21:10

Высокая угроза баллистического обстрела: украинцев предупредили об опасности

21:05

Автогаз резко прибавит в цене: украинцам назвали новую стоимость топлива

20:38

Как месяц рождения будет влиять на характер ребенка в будущем

20:36

Города Украины будут готовить к круговой обороне: что известно об указе Зеленского

20:07

Не только энергетика: Россия изменила тактику ударов по Украине, названы новые цели

20:03

Украинцы снова останутся без света: какие отключения запланированы на 27 октября

19:58

Большинство использует соду неправильно: где она действительно незаменима в бытуВидео

19:49

Родители потеряли обоих детей из-за удара РФ: в больнице умер 12-летний Артем

19:30

Как очистить чайник от белой накипи за 30 минут без соды и уксуса

19:01

Октябрьское полнолуние перевернет жизнь с ног на голову: что ждет знаков зодиака

18:57

Зеленский подписал новые законы о мобилизации и военном положении — подробности

18:56

Мощные удары ВСУ: взорван узел связи, пункты управления и склады армии РФ

18:36

Мурат Насыров пел на украинском: Сумская ошарашила воспоминаниемВидео

18:33

Прекращение боевых действий по линии разграничения возможно: названо условие

18:29

Немецкий метод против конденсата: просто, дёшево и эффективно для каждогоВидео

18:09

Бульон станет мутным и потеряет аромат: какой овощ не стоит добавлять

17:54

Поставки топлива в Украину оказались под угрозой: чего ждать украинцам

17:53

Украина хочет ускорить и изменить повестку дня мирных переговоров — СМИ

17:30

Россия "перенесла" столицу Руси из Киева: какой новый город выбралиВидео

17:21

Как утеплить окна без ремонта: простой трюк поможет сохранить тепло

Реклама
17:19

Россия уже пять месяцев прячет корабли в гавани: в ВМС объяснили, что происходит

17:17

Натали Портман впервые высказалась о рождении третьего ребенка

17:15

Как вернуть пожелтевшему тюлю белоснежность — что добавить в стиральную машину

16:44

"Перевести эти песни": Астафьева высказалась о возвращении NIKITA

16:33

Как удалить нагар, жир и грязь с газовых конфорок: эффективный способ

16:27

Тюльпаны переживут зиму и пышно зацветут: когда и как правильно сажать луковицы

16:02

Доллар обновил исторический максимум, евро рванул вверх: курс валют на 27 октября

15:54

Можно ли замораживать вареники: как сделать, чтобы они не слиплись и не развалилисьВидео

15:47

Стилист показала 7 модных сумок на осень-зиму: чем обновить гардеробВидео

15:41

"Мечты" сбываются: основатель "Руха" Григорий Козловский профинансировал восстановление поля для воспитанников львовского центра

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять