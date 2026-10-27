"Концерты устраивает": Козловский похвастался талантом сына

Виталий Козловский рассказал о творческих успехах 3-летнего сына Оскара.

https://stars.glavred.info/koncerty-ustraivaet-kozlovskiy-pohvastalsya-talantom-syna-10807193.html Ссылка скопирована

Виталий Козловский - сын Оскар / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Бакуменко

Вы узнаете:

Какой талант проявил сын Виталия Козловского

Какую карьеру хочет певец для Оскара

Известный украинский певец Виталий Козловский откровенно рассказал о семейной жизни и воспитании маленького сына Оскара. Артист поделился мыслями о будущей карьере мальчика в интервью BLIK.

Вместе с женой Юлией Бакуменко певец воспитывает сына Оскара, которому в феврале исполнится три года. Хотя мальчик уже знаком с большой сценой и даже появлялся на концерте отца в столичном Дворце "Украина", звездный папа не собирается навязывать ему свою профессию.

видео дня

Виталий Козловский с сыном / фото: instagram.com, Виталий Козловский

"Я буду всегда его поддерживать во всех его начинаниях. Если он захочет петь, пусть поет. Захочет заниматься спортом, пусть будет спортсменом. Это будет его путь. Я считаю, что невозможно сделать человека успешным лишь потому, что у тебя есть какие-то связи и ты можешь его куда-то протолкнуть", - подчеркнул артист.

Несмотря на юный возраст, Оскар уже активно знакомится с творчеством отца. По словам певца, мальчик с удовольствием слушает его композиции и даже выбрал любимые треки.

"Да, слушает. "Краса та розлука", "Пінаколада". Все песни папы", - поделился Козловский.

Виталий Козловский - личная жизнь / скрин из видео

Более того, малыш уже начинает проявлять артистизм и устраивает настоящие мини-выступления для самых близких. У Оскара есть собственный микрофон, с которым он становится у стойки и поет для родственников.

"Он для бабушек концерты устраивает. У него есть собственный микрофон. Он становится у стойки и поет", - рассказал артист.

Инфографика, Козловский / Инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Даша Астафьева высказалась о возможном воссоединении группы NIKITA. В новом интервью певица рассказала об общении с продюсером Юрием Никитиным и объяснила, почему пока не планирует возвращаться на сцену.

Также Андрей Бедняков откровенно рассказал о своем отношении к новым романам после развода с Анастасией Короткой. Популярный телеведущий отметил, что не планирует прятать свою настоящую любовь от общественности.

Читайте также:

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005-2010), "Золотая шарманка" (2007-2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред