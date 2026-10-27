"Концерты устраивает": Козловский похвастался талантом сына

Вы узнаете:
- Какой талант проявил сын Виталия Козловского
- Какую карьеру хочет певец для Оскара
Известный украинский певец Виталий Козловский откровенно рассказал о семейной жизни и воспитании маленького сына Оскара. Артист поделился мыслями о будущей карьере мальчика в интервью BLIK.
Вместе с женой Юлией Бакуменко певец воспитывает сына Оскара, которому в феврале исполнится три года. Хотя мальчик уже знаком с большой сценой и даже появлялся на концерте отца в столичном Дворце "Украина", звездный папа не собирается навязывать ему свою профессию.
"Я буду всегда его поддерживать во всех его начинаниях. Если он захочет петь, пусть поет. Захочет заниматься спортом, пусть будет спортсменом. Это будет его путь. Я считаю, что невозможно сделать человека успешным лишь потому, что у тебя есть какие-то связи и ты можешь его куда-то протолкнуть", - подчеркнул артист.
Несмотря на юный возраст, Оскар уже активно знакомится с творчеством отца. По словам певца, мальчик с удовольствием слушает его композиции и даже выбрал любимые треки.
"Да, слушает. "Краса та розлука", "Пінаколада". Все песни папы", - поделился Козловский.
Более того, малыш уже начинает проявлять артистизм и устраивает настоящие мини-выступления для самых близких. У Оскара есть собственный микрофон, с которым он становится у стойки и поет для родственников.
"Он для бабушек концерты устраивает. У него есть собственный микрофон. Он становится у стойки и поет", - рассказал артист.
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О персоне: Виталий Козловский
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005-2010), "Золотая шарманка" (2007-2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
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