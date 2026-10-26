"Серьезные отношения": Бедняков рассказал о личной жизни после развода

Вы узнаете:
- Собирается ли Андрей Бедняков скрывать свои отношения
- Что происходит в личной жизни ведущего
Известный украинский телеведущий и юморист Андрей Бедняков поделился подробностями своей личной жизни после расставания с актрисой Анастасией Короткой. Шоумен честно ответил на вопросы поклонников в Instagram о новых отношениях.
Телеведущий устроил традиционную рубрику "вопрос-ответ", в рамках которой подписчики поинтересовались, станет ли он скрывать новую избранницу от общественности. Андрей заверил, что не собирается хранить отношения в секрете, однако выставлять напоказ мимолетные увлечения - совсем не в его стиле.
"Когда появятся (если это произойдет), то, конечно, покажу. Просто так что-то выставлять - не мое. Я не из тех, кто хвастается. Серьезные отношения - это когда ты не просто так пишешь "любимая" и "я тебя люблю", - объяснил шоумен.
По словам Беднякова, сейчас его сердце свободно, а все время и эмоциональный ресурс он направляет на заботу о близких. Главными людьми в его жизни остаются сын Остап и дочь Ксения, а также домашний любимец.
"Пока единственные серьезные отношения у меня сейчас - это отношения с детьми и Буфой (собакой - прим. ред.)", - добавил ведущий.
Андрей Бедняков - личная жизнь
Андрей Бедняков и Анастасия Короткая были вместе 16 лет, из которых 10 лет состояли в официальном браке. О разводе пара объявила в октябре 2024 года. Бывшие супруги воспитывают двоих общих детей - сына Остапа и дочь Ксению.
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О персоне: Андрей Бедняков
Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.
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