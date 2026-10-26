"Мне больно": Alyona Alyona показала живот после уменьшения желудка

Вы узнаете:
- Как выглядит живот Alyona Alyona после уменьшения желудка
- Почему артистке понадобится еще одна операция
Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая недавно перенесла бариатрическую операцию, вышла на связь с поклонниками на второй день после хирургического вмешательства. Артистка откровенно показала в Instagram, как выглядит ее живот после операции.
По словам звезды, ей уже удалили дренаж, однако места проколов все еще вызывают сильную боль, особенно во время движения. Несмотря на дискомфорт, рэперша старается постепенно ходить, выполняя рекомендации врачей по восстановлению активности.
"Сегодня у меня второй день после операции. Вынули дренаж, который у меня был. И я вам сейчас покажу, какие ранки у меня есть. Самое болезненное, конечно, вот тут. В принципе, ничего страшного нет. Хочется быть тем мужичком, который трясет животиком в TikTok. Мне больно это делать", - поделилась Alyona Alyona.
На данном этапе рацион исполнительницы ограничивается исключительно водой, которую она вынуждена пить небольшими глотками через трубочку. Ожидается, что следующим шагом станет переход на питьевой протеин. Подобный этап восстановления проходила и юмористка Анастасия Ткаченко, которая также перенесла такую операцию.
"Я пью воду. Исключительно. Из трубочки", - рассказала исполнительница.
Кроме того, артистка объяснила изменения в своем голосе. По ее словам, это последствия общего наркоза и использования дыхательной трубки. Рентген также показал остаточные признаки бронхита после недавней болезни.
Однако главными неожиданностями стали проблемы со здоровьем, о которых Alyona Alyona узнала во время хирургического вмешательства. Медики обнаружили у артистки увеличенную печень с жировыми изменениями, а также послеоперационную грыжу, которая образовалась после предыдущей операции по удалению желчного пузыря. Удалять грыжу врачам придется позже - после того, как организм исполнительницы полностью восстановится после бариатрической операции.
Видео Alyona Alyona смотрите тут.
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О персоне: Alyona Alyona
Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".
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