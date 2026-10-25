Детское Евровидение-2026: Украина получила неожиданный результат на конкурсе

Вы узнаете:
- Как прошел финал Детского Евровидения-2026
- Какое место заняла Украина
Сегодня, 24 ноября, в поселке Та-Кали (Мальта) состоялся финал Детского Евровидения-2026. Украину достойно представила Эрика Колесниченко с песней "NOT A LULLABY". По результатам голосования Украина заняла 9-е место.
В финале конкурса Эрика Колесниченко вышла на сцену с песней, которая выделялась среди других выступлений сильным вокалом, сложной хореографией и яркой постановкой. Вместе с представительницей Украины выступали танцоры в забавных зеленых нарядах с бахромой, о которых еще до финала активно обсуждали в соцсетях. Еще до начала конкурса номер Эрики называли одним из фаворитов.
Однако всё сложилось не так, как ожидалось: в финале Эрика Колесниченко получила лишь 38 баллов от национального жюри и 68 баллов от зрителей конкурса. Это обеспечило ей 9-е место в общем зачёте.
"Я считаю, что результат не соответствует действительности. По моим ожиданиям, мы должны были оказаться хотя бы в первой половине, значительно выше", - высказался украинский комментатор "Евровидения" Тимур Мирошниченко.
Ведущий также в прямом эфире обратился к Эрике Колесниченко и призвал её не расстраиваться из-за результата, ведь она достойно представила Украину на конкурсе.
"Не расстраивайся, прекрасный результат, для нас ты победительница", - заявил Мирошниченко.
Победительницей Детского Евровидения стала представительница Армении Naré с песней "BOO!"
Смотрите видео выступления представительницы Украины Эрики Колесниченко на Детском Евровидении:
Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на Telegram-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Эрика Колесниченко зажгла сцену Детского Евровидения-2026. Уверенный и зрелищный номер украинской представительницы стал настоящим украшением шоу и вызвал бурные аплодисменты зала.
Также Лилия Подкопаева продемонстрировала стильный осенний образ во время визита в Киев. Легендарная олимпийская чемпионка, проживающая в США, устроила импровизированную фотосессию на фоне одной из столичных высоток в элегантной розовой рубашке и классических белых джинсах.
Читайте также:
- Хит 1991 года признали одной из самых грустных песен в истории
- Экс-невеста Стиви Вандера прожила в его доме 38 лет: певец требует её выселить
- "Киев - это дом": Подкопаева вернулась в Украину из США
Детское Евровидение
Детское "Евровидение" - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором принимают участие представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса "Евровидение" с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред