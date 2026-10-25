Детское Евровидение-2026: Украина получила неожиданный результат на конкурсе

Представительница Украины заняла 9 место.

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Детское Евровидение-2026 - какое место заняла Украина / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как прошел финал Детского Евровидения-2026

Какое место заняла Украина

Сегодня, 24 ноября, в поселке Та-Кали (Мальта) состоялся финал Детского Евровидения-2026. Украину достойно представила Эрика Колесниченко с песней "NOT A LULLABY". По результатам голосования Украина заняла 9-е место.

В финале конкурса Эрика Колесниченко вышла на сцену с песней, которая выделялась среди других выступлений сильным вокалом, сложной хореографией и яркой постановкой. Вместе с представительницей Украины выступали танцоры в забавных зеленых нарядах с бахромой, о которых еще до финала активно обсуждали в соцсетях. Еще до начала конкурса номер Эрики называли одним из фаворитов.

видео дня

Детское "Евровидение-2026" - результат Украины / скриншот из видео

Однако всё сложилось не так, как ожидалось: в финале Эрика Колесниченко получила лишь 38 баллов от национального жюри и 68 баллов от зрителей конкурса. Это обеспечило ей 9-е место в общем зачёте.

"Я считаю, что результат не соответствует действительности. По моим ожиданиям, мы должны были оказаться хотя бы в первой половине, значительно выше", - высказался украинский комментатор "Евровидения" Тимур Мирошниченко.

Ведущий также в прямом эфире обратился к Эрике Колесниченко и призвал её не расстраиваться из-за результата, ведь она достойно представила Украину на конкурсе.

Кто победил на Детском Евровидении-2026 / скриншот из видео

"Не расстраивайся, прекрасный результат, для нас ты победительница", - заявил Мирошниченко.

Победительницей Детского Евровидения стала представительница Армении Naré с песней "BOO!"

Смотрите видео выступления представительницы Украины Эрики Колесниченко на Детском Евровидении:

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