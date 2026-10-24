Композиция "Tears in Heaven" быстро завоевала признание слушателей и музыкальных критиков.

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Хит 1991 года признали одной из самых печальных песен в истории / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ericclapton

Кратко:

Эрик Клэптон создал песню "Tears in Heaven" после гибели своего сына

Трагедия произошла в марте 1991 года

В 1993 году "Tears in Heaven" принесла Клэптону три премии "Грэмми"

Британский музыкант Эрик Клэптон создал песню "Tears in Heaven" после трагической гибели своего четырехлетнего сына Конора. Композиция стала одним из главных хитов в карьере гитариста, принесла ему три премии "Грэмми" и попала в рейтинг самых печальных песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Об этом пишет Parade.

Трагедия произошла в марте 1991 года. Конор находился в гостях у знакомых, когда выпал из окна квартиры, расположенной на 53-м этаже. Мальчик погиб, а его смерть стала тяжелым ударом для музыканта. Клэптон на некоторое время отдалился от окружающих и пытался справиться с пережитым горем.

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Именно в этот период он начал работать над песней, посвященной сыну. Однако эмоционально завершить композицию самостоятельно было слишком трудно, поэтому музыкант обратился за помощью к автору песен Уиллу Дженнингсу. Так появилась "Tears in Heaven", ставшая музыкальным отражением личной трагедии Клэптона.

Гитарист признавался, что музыка помогла ему пережить утрату. По его словам, он почти подсознательно использовал творчество как способ исцеления и в итоге смог обрести благодаря песне душевное облегчение.

Как песня стала мировым хитом

Композиция быстро завоевала признание слушателей и музыкальных критиков. В 1993 году "Tears in Heaven" принесла Клэптону три премии "Грэмми" - в номинациях "Лучшее мужское вокальное поп-исполнение", "Запись года" и "Песня года".

В США сингл разошелся тиражом почти три миллиона копий, получил платиновый статус и поднялся на шестое место в чарте Billboard Hot 100.

Несмотря на популярность композиции, исполнять ее перед публикой музыканту было непросто. Песня неизменно напоминала ему о потере сына. В 2004 году Клэптон исключил ее из концертного репертуара, объяснив, что больше не хотел возвращаться к болезненным воспоминаниям. Однако к 2022 году "Tears in Heaven" вновь появилась в программах его живых выступлений.

Признание одной из самых печальных песен

"Tears in Heaven" вошла в список 500 величайших песен всех времен по версии Rolling Stone. Кроме того, издание поставило композицию на первое место в своем рейтинге самых печальных песен.

История создания песни и личная трагедия Клэптона стали неотъемлемой частью ее восприятия. Для многих слушателей композиция остается не только одним из самых известных произведений музыканта, но и эмоциональным рассказом о потере близкого человека и попытке найти силы жить дальше.

Прослушать песню можно здесь

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О персоне: Эрик Клэптон Эрик Клэптон - легендарный британский рок-музыкант, гитарист, певец и композитор, который оказал колоссальное влияние на развитие блюза и рок-музыки. Музыкальные критики и фанаты часто называют его одним из величайших гитаристов всех времен. Клэптон - единственный музыкант в мире, который был включен в Зал славы рок-н-ролла трижды: в составе групп The Yardbirds и Cream, а также как сольный исполнитель. За свою карьеру он завоевал 18 статуэток "Грэмми". В 1960-х годах на стенах лондонского метро фанаты писали граффити "Клэптон - Бог". Официальное же его прозвище - Slowhand ("Медленная рука"). Среди его самых известных песен - меланхоличная баллада "Tears in Heaven" (посвященная трагически погибшему сыну), рок-хит "Layla", а также кавер-версия песни Боба Марли "I Shot the Sheriff". Он также является Командором ордена Британской империи за свои заслуги в музыке.

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