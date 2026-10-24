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Детское Евровидение-2026: Украина зажгла самым ярким номером конкурса

Кристина Трохимчук
24 октября 2026, 23:16
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Эрика Колесниченко покорила сцену "Детского Евровидения-2026" зрелищной постановкой.
Детское
Детское "Евровидение"-2026 - Эрика Колесниченко / скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Эрика Колесниченко представила Украину на Детском Евровидении-2026
  • Каким было выступление украинской представительницы

Представительница Украины на Детском Евровидении-2026 Эрика Колесниченко устроила настоящее шоу своим ярким выступлением. Юная артистка продемонстрировала выдержку и уверенно справилась со своим номером, подарив зрителям зрелищную постановку. Главред расскажет, как Украина выступила на Детском Евровидении-2026.

Детское Евровидение-2026: песня Украины

Украину на конкурсе представила динамичная композиция "НЕ колискова" ("NOT A LULLABY") - жизнеутверждающий манифест о внутреннем пробуждении, смелости и непоколебимой вере в собственные силы. Трек мастерски сочетает выразительность мюзикла и драйвовую стилистику K-pop. Автором песни стала музыкальный продюсер Национального отбора, певица Светлана Тарабарова.

видео дня
Выступление Украины на Детском
Выступление Украины на Детском Евровидении-2026 / скриншот из видео

Как выглядело выступление Украины на Детском Евровидении-2026

На сцену Эрика Колесниченко вышла в розовом костюме. Вместе с ней выступали танцоры в забавных зеленых нарядах с бахромой, с которыми певица активно взаимодействовала на протяжении всего номера. Еще до начала финала конкурса номер представительницы Украины называли одним из фаворитов благодаря яркой постановке, которая точно запомнится зрителям.

Главная идея постановки режиссеров Леси Подолянко и Ильи Осядлого заключалась в том, чтобы погрузить зрителей в светлые детские сны. Ранее на YouTube-канале "Евровидение Украина" создатели номера рассказали об особом замысле, который удалось воплотить на сцене.

Номер Украины отличался динамичной хореографией
Номер Украины на Детском Евровидении включал динамичную хореографию / скриншот из видео

"Мы хотели перенести на сцену один из самых светлых образов детства. Поэтому в номере есть велосипед - и в то же время его нет, ведь всё это происходит во сне. Мир вокруг Эрики меняется прямо на глазах, и зрители станут свидетелями этого сказочного сна", - поделились режиссёры.

Выступление сопровождалось ярким видеорядом и мощной пиротехникой. Именно из-за спецэффектов во время репетиций у певицы возникали определенные сложности с дыханием. Несмотря на это, Эрика профессионально справилась со стрессом и идеально исполнила все вокальные партии.

Как выступила Эрика Колесниченко на Детском
Как выступила Эрика Колесниченко на Детском Евровидении-2026 / скриншот из видео

Как голосовать на Детском Евровидении-2026

Голосование за победителя Детского Евровидения-2026 будет проходить бесплатно на официальном сайте конкурса. Оно откроется сразу после завершения всех 16 конкурсных номеров во время шоу и продлится ориентировочно 15 минут.

В отличие от взрослого "Евровидения", голосование на детском конкурсе полностью бесплатное. Украинцы также могут отдать голос за представительницу своей страны - Эрику Колесниченко.

Детское Евровидение-2026 - выступление Украины:

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Ранее Главред сообщал, что Лилия Подкопаева тронула поклонников новостью о своём приезде в Украину. Легендарная гимнастка, проживающая в США, посетила родной Киев и устроила атмосферную фотосессию, поделившись яркими кадрами со своими подписчиками в соцсетях.

Также Наталья Могилевская раскрыла подробности подготовки своей младшей дочери к первому классу. По словам певицы, девочка посещала подготовительные занятия, причем особый упор делался именно на чтение, что позволило ребенку легче справиться со школьной нагрузкой.

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Детское Евровидение

Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором принимают участие представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса "Евровидение" с тем отличием, что исполнителями выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.

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