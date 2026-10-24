"Хвалят учителя": Могилевская показала младшую дочь и похвасталась ее успехом

Вы узнаете:
- Как выглядит младшая дочь Натальи Могилевской
- Какими успехами дочери похвасталась певица
Популярная украинская певица и тренер вокального шоу "Голос країни" Наталья Могилевская поделилась с поклонниками новыми кадрами с младшей дочерью. В Instagram артистка рассказала об успехах Софии, которая в этом году пошла в первый класс.
Певица призналась, что подошла к подготовке дочери к школе со всей ответственностью. Девочка заранее посещала дошкольное учреждение, а особое внимание звездная мама уделяла чтению, понимая, насколько важен этот навык с учетом современной школьной нагрузки.
"В этом году Соня пошла в первый класс. Знаете, что было самое приятное? Как ее хвалят учителя за то, как она классно подготовлена. Мы учились в школе прежде всего чтению! Чтение сегодня с этими требованиями и объемами очень важно", - рассказала Могилевская.
Кроме того, певица напомнила родителям, что с 26 октября у школьников начинаются осенние каникулы. Это возможность для детей отдохнуть, восстановить силы и при необходимости подтянуть знания перед новым учебным периодом.
Наталья Могилевская - дети
Наталья Могилевская воспитывает двух приемных дочерей - родных сестер Мишель и Софию. Старшую дочь Мишель певица удочерила вместе с младшей сестрой весной 2022 года, а публично рассказала об этом в начале 2024-го.
В 2026 году младшая дочь артистки София стала первоклассницей. Воспитанием девочек Наталья Могилевская занимается вместе с любимым мужчиной по имени Валентин.
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О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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