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"Хвалят учителя": Могилевская показала младшую дочь и похвасталась ее успехом

Кристина Трохимчук
24 октября 2026, 13:05
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Наталья Могилевская рассказала, как учится ее первоклассница.
Наталья Могилевская показала дочь
Наталья Могилевская показала дочь / коллаж: Главред, фото: скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как выглядит младшая дочь Натальи Могилевской
  • Какими успехами дочери похвасталась певица

Популярная украинская певица и тренер вокального шоу "Голос країни" Наталья Могилевская поделилась с поклонниками новыми кадрами с младшей дочерью. В Instagram артистка рассказала об успехах Софии, которая в этом году пошла в первый класс.

Певица призналась, что подошла к подготовке дочери к школе со всей ответственностью. Девочка заранее посещала дошкольное учреждение, а особое внимание звездная мама уделяла чтению, понимая, насколько важен этот навык с учетом современной школьной нагрузки.

видео дня
Младшая дочь Натальи Могилевской
Младшая дочь Натальи Могилевской / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"В этом году Соня пошла в первый класс. Знаете, что было самое приятное? Как ее хвалят учителя за то, как она классно подготовлена. Мы учились в школе прежде всего чтению! Чтение сегодня с этими требованиями и объемами очень важно", - рассказала Могилевская.

Кроме того, певица напомнила родителям, что с 26 октября у школьников начинаются осенние каникулы. Это возможность для детей отдохнуть, восстановить силы и при необходимости подтянуть знания перед новым учебным периодом.

Наталья Могилевская отвела дочь в первый класс
Наталья Могилевская - семья / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Наталья Могилевская - дети

Наталья Могилевская воспитывает двух приемных дочерей - родных сестер Мишель и Софию. Старшую дочь Мишель певица удочерила вместе с младшей сестрой весной 2022 года, а публично рассказала об этом в начале 2024-го.

В 2026 году младшая дочь артистки София стала первоклассницей. Воспитанием девочек Наталья Могилевская занимается вместе с любимым мужчиной по имени Валентин.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что Alyona Alyona удивила фанатов неожиданным признанием из больничной палаты. Популярная рэперша сообщила, что последовала примеру актрисы Насти Ткаченко и перенесла бариатрическую операцию по уменьшению желудка.

Также победитель популярного шоу "Танцы со звездами" Макс Леонов ошеломил поклонников неожиданным признанием. Леонов рассказал, что мобилизировался еще в декабре 2025 года. Хореограф подчеркнул, что решение пойти на службу было осознанным шагом.

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О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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