"Хвалят учителя": Могилевская показала младшую дочь и похвасталась ее успехом

Наталья Могилевская рассказала, как учится ее первоклассница.

https://stars.glavred.info/hvalyat-uchitelya-mogilevskaya-pokazala-mladshuyu-doch-i-pohvastalas-ee-uspehom-10806689.html Ссылка скопирована

Наталья Могилевская показала дочь / коллаж: Главред, фото: скрин из видео

Вы узнаете:

Как выглядит младшая дочь Натальи Могилевской

Какими успехами дочери похвасталась певица

Популярная украинская певица и тренер вокального шоу "Голос країни" Наталья Могилевская поделилась с поклонниками новыми кадрами с младшей дочерью. В Instagram артистка рассказала об успехах Софии, которая в этом году пошла в первый класс.

Певица призналась, что подошла к подготовке дочери к школе со всей ответственностью. Девочка заранее посещала дошкольное учреждение, а особое внимание звездная мама уделяла чтению, понимая, насколько важен этот навык с учетом современной школьной нагрузки.

видео дня

Младшая дочь Натальи Могилевской / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"В этом году Соня пошла в первый класс. Знаете, что было самое приятное? Как ее хвалят учителя за то, как она классно подготовлена. Мы учились в школе прежде всего чтению! Чтение сегодня с этими требованиями и объемами очень важно", - рассказала Могилевская.

Кроме того, певица напомнила родителям, что с 26 октября у школьников начинаются осенние каникулы. Это возможность для детей отдохнуть, восстановить силы и при необходимости подтянуть знания перед новым учебным периодом.

Наталья Могилевская - семья / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Наталья Могилевская - дети

Наталья Могилевская воспитывает двух приемных дочерей - родных сестер Мишель и Софию. Старшую дочь Мишель певица удочерила вместе с младшей сестрой весной 2022 года, а публично рассказала об этом в начале 2024-го.

В 2026 году младшая дочь артистки София стала первоклассницей. Воспитанием девочек Наталья Могилевская занимается вместе с любимым мужчиной по имени Валентин.

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Alyona Alyona удивила фанатов неожиданным признанием из больничной палаты. Популярная рэперша сообщила, что последовала примеру актрисы Насти Ткаченко и перенесла бариатрическую операцию по уменьшению желудка.

Также победитель популярного шоу "Танцы со звездами" Макс Леонов ошеломил поклонников неожиданным признанием. Леонов рассказал, что мобилизировался еще в декабре 2025 года. Хореограф подчеркнул, что решение пойти на службу было осознанным шагом.

Читайте также:

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред