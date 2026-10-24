"Должен присоединиться к армии": победитель "Танцев со звездами" мобилизировался

Макс Леонов признался, в каком подразделении служит.

https://stars.glavred.info/dolzhen-prisoedinitsya-k-armii-pobeditel-tancev-so-zvezdami-mobilizirovalsya-10806650.html Ссылка скопирована

Макс Леонов вступил в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Неля Шовкопляс, Макс Леонов

Вы узнаете:

Почему Макс Леонов решил мобилизоваться

Где служит победитель "Танцев со звездами"

Известный украинский хореограф и победитель популярного шоу "Танцы со звездами" Макс Леонов ошеломил поклонников неожиданным признанием. В шоу "Наодинці з гламуром" танцовщик сообщил, что уже почти год защищает страну в составе Вооруженных сил Украины.

Леонов признался, что мобилизировался еще в декабре 2025 года. Ранее он сознательно не афишировал свой статус военнослужащего, поскольку категорически не хотел спекулировать на теме войны. Хореограф подчеркнул, что решение пойти на службу было осознанным шагом и проявлением его гражданской позиции.

видео дня

Макс Леонов - Танцы со звездами / фото: instagram.com, Неля Шовкопляс

"Я прохожу сейчас службу в Вооруженных силах Украины в 46-й бригаде десантно-штурмовых войск, 46-я отдельная аэромобильная бригада. Служу с декабря прошлого года. Это чисто моя позиция, но я решил на этом не делать хайп. Это теперь обязательная моя жизнь", - поделился артист.

Несмотря на тяжелые военные будни, Макс Леонов активно использует свою популярность, чтобы помогать родной бригаде. Командование периодически отпускает танцовщика в Киев, чтобы он мог участвовать в публичных мероприятиях и привлекать внимание к срочным сборам.

Гле сейчас Макс Леонов / фото: instagram.com, Неля Шовкопляс

"Командование бригады периодически отпускает меня в Киев для того, чтобы я помогал со своей медийностью собирать средства на наши нужды. Решение было спонтанное о службе, но я считаю, что каждый каким-то образом должен присоединиться к армии", - подытожил Макс Леонов.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что София Ротару впервые за долгое время обратилась к подписчикам в социальных сетях. Певица, ведущая непубличный образ жизни, сделала исключение в день памяти своего супруга Анатолия Евдокименко, с момента ухода из жизни которого исполнилось 24 года.

Также Ольга Атанасова поделилась теплыми подробностями личной и творческой жизни. Звезда "Дизель Шоу" отметила особую дружбу с Лилией Ребрик, а также рассказала о своей дочери Адель, которая активно следит за дуэтом мамы с Евгением Сморыгиным.

Читайте также:

Про шоу: "Танцы со звездами" "Танцы со звездами" - украинское танцевальное шоу, адаптация британского проекта BBC "Strictly Come Dancing". Первый сезон вышл на телеканале 1+1 в 2006 году. Всего вышло 8 сезонов. Принцип "Танцев" прост - известные публичные личности и звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. В этом им помогают партнеры - профессиональные танцоры и хореографы. Вместе с ними селебритис в прямом эфире исполняют танцевальный номер, на подготовку которого уходит неделя.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред