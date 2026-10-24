Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Должен присоединиться к армии": победитель "Танцев со звездами" мобилизировался

Кристина Трохимчук
24 октября 2026, 10:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Макс Леонов признался, в каком подразделении служит.
Макс Леонов вступил в ВСУ
Макс Леонов вступил в ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Неля Шовкопляс, Макс Леонов

Вы узнаете:

  • Почему Макс Леонов решил мобилизоваться
  • Где служит победитель "Танцев со звездами"

Известный украинский хореограф и победитель популярного шоу "Танцы со звездами" Макс Леонов ошеломил поклонников неожиданным признанием. В шоу "Наодинці з гламуром" танцовщик сообщил, что уже почти год защищает страну в составе Вооруженных сил Украины.

Леонов признался, что мобилизировался еще в декабре 2025 года. Ранее он сознательно не афишировал свой статус военнослужащего, поскольку категорически не хотел спекулировать на теме войны. Хореограф подчеркнул, что решение пойти на службу было осознанным шагом и проявлением его гражданской позиции.

видео дня
Макс Леонов - Танцы со звездами
Макс Леонов - Танцы со звездами / фото: instagram.com, Неля Шовкопляс

"Я прохожу сейчас службу в Вооруженных силах Украины в 46-й бригаде десантно-штурмовых войск, 46-я отдельная аэромобильная бригада. Служу с декабря прошлого года. Это чисто моя позиция, но я решил на этом не делать хайп. Это теперь обязательная моя жизнь", - поделился артист.

Несмотря на тяжелые военные будни, Макс Леонов активно использует свою популярность, чтобы помогать родной бригаде. Командование периодически отпускает танцовщика в Киев, чтобы он мог участвовать в публичных мероприятиях и привлекать внимание к срочным сборам.

Гле сейчас Макс Леонов
Гле сейчас Макс Леонов / фото: instagram.com, Неля Шовкопляс

"Командование бригады периодически отпускает меня в Киев для того, чтобы я помогал со своей медийностью собирать средства на наши нужды. Решение было спонтанное о службе, но я считаю, что каждый каким-то образом должен присоединиться к армии", - подытожил Макс Леонов.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что София Ротару впервые за долгое время обратилась к подписчикам в социальных сетях. Певица, ведущая непубличный образ жизни, сделала исключение в день памяти своего супруга Анатолия Евдокименко, с момента ухода из жизни которого исполнилось 24 года.

Также Ольга Атанасова поделилась теплыми подробностями личной и творческой жизни. Звезда "Дизель Шоу" отметила особую дружбу с Лилией Ребрик, а также рассказала о своей дочери Адель, которая активно следит за дуэтом мамы с Евгением Сморыгиным.

Читайте также:

Про шоу: "Танцы со звездами"

"Танцы со звездами" - украинское танцевальное шоу, адаптация британского проекта BBC "Strictly Come Dancing". Первый сезон вышл на телеканале 1+1 в 2006 году. Всего вышло 8 сезонов. Принцип "Танцев" прост - известные публичные личности и звезды шоу-бизнеса соревнуются за звание лучшего танцора. В этом им помогают партнеры - профессиональные танцоры и хореографы. Вместе с ними селебритис в прямом эфире исполняют танцевальный номер, на подготовку которого уходит неделя.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Танцы со звездами новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Нас съедят": Зеленский сделал громкие заявления о заморозке войны и поддержке США

"Нас съедят": Зеленский сделал громкие заявления о заморозке войны и поддержке США

10:49Аналитика
Донбасса Путину мало: в ISW назвали реальные территориальные аппетиты Кремля

Донбасса Путину мало: в ISW назвали реальные территориальные аппетиты Кремля

10:34Война
"Я не играю в игры": Зеленский рассказал, какие у него отношения с Трампом

"Я не играю в игры": Зеленский рассказал, какие у него отношения с Трампом

09:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

Путинист Жерар Депардье продал квартиру в РФ и передал деньги ВСУ – продюсер

Путинист Жерар Депардье продал квартиру в РФ и передал деньги ВСУ – продюсер

Кому улыбнется счастье после 40: три даты рождения

Кому улыбнется счастье после 40: три даты рождения

Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

Китайский гороскоп на завтра, 24 октября: Змеям - подарки, Свиньям - завершение

Китайский гороскоп на завтра, 24 октября: Змеям - подарки, Свиньям - завершение

Последние новости

10:52

"Отказывалась от этой операции": Alyona Alyona уменьшила желудок ради похудения

10:49

"Нас съедят": Зеленский сделал громкие заявления о заморозке войны и поддержке СШАВидео

10:34

Донбасса Путину мало: в ISW назвали реальные территориальные аппетиты Кремля

10:10

"Должен присоединиться к армии": победитель "Танцев со звездами" мобилизировался

10:00

Герус призвал инвесторов сообщать о препятствиях для строительства генерирующих мощностей в Киеве

Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в УкраинеДизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине
09:47

Как удалить жир со стен без лишних усилий: хитрый трюк с обычным хлебомВидео

09:43

Затворница Ротару публично обратилась к мужу на русском языке — что она сказала

09:34

"Я не играю в игры": Зеленский рассказал, какие у него отношения с Трампом

09:02

Донбасс - территория, из-за которой продолжается война: Рубио заявил об уступках

Реклама
09:01

Пошлины 200% против Киева и Москвы: Трамп озвучил новую идею завершения войны

08:34

Атака на Тольятти в РФ: дроны поразили завод сырья для ракетного топлива

08:10

Путин фактически "послал" Трампа: Тышкевич о том, как Кремль теряет инициативумнение

07:51

Зеленский заявил о готовности к сделке с РФ и назвал красную линию Киева

05:31

Пять необычных украинских слов, которые удивят даже тех, кто хорошо знает язык

05:11

Выбор, который изменит всё: кому в ноябре придется принять жесткое решение

04:27

Налет в унитазе исчезнет за час — что нужно налить внутрь

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке скейтбордиста за 58 с

03:33

Зачем итальянцы кладут губку в холодильник: чем полезен этот трюк

03:00

Черная полоса заканчивается: четырем знакам зодиака вскоре очень повезет

23 октября, пятница
23:02

Октябрь – последнее удачное время: какие растения посадить, чтобы сад расцвел весной

Реклама
22:41

Кому улыбнется счастье после 40: три даты рождения

21:57

"Второй шанс жить": известный певец объяснил, почему три года прожил в Польше

21:56

Не придется тереть часами: как легко удалить пригоревшую грязь со дна духовки

21:08

Всего две капли на бутылку воды: простой способ избавиться от разводов на зеркале

20:55

Зеленский назвал место и сроки трехсторонней встречи в Абу-Даби

20:09

Свет будут отключать до 8 часов: какие графики введут в Украине 24 октября

20:02

Сеяр Куршутов выиграл судебный процесс против Георгия Туки по делу о защите репутации

19:39

Гороскоп с 26 октября по 1 ноября: Тельцам — любовь, Скорпионам — перемены

19:28

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 49 с

19:14

Зачем клали кирпич в бачок унитаза: старый секрет экономии

19:10

Трамп готовит новый удар по Ирану: Невзлин назвал дату, когда начнется войнамнение

19:05

"Нашла подружку": звезда "Дизель шоу" рассказала об отношениях с Лилией Ребрик

19:01

Зачем раз в месяц сбрызгивать ключи уксусом: результат приятно удивит

18:51

Фольга в бачке унитаза: действительно ли работает этот популярный лайфхак

18:41

Бронирование 100% сотрудников отменят: правительство подготовило новые правила

17:48

Как наладить сон после перевода часов: четыре способа быстрее адаптироваться

17:36

РФ ударила по двум предприятиям в Чернигове: есть жертвы, под завалами могут быть людиФото

17:25

Модная верхняя одежда на осень 2026: чем стильно утеплиться к холодамВидео

17:10

"Тенденции очень плохие": эксперт рассказал, подорожает ли дизель до 120 грн за литр

16:55

Украина и РФ договорились о локальном перемирии в Олешках - Белый дом

Реклама
16:49

Москва под атакой дронов: все аэропорты закрыты, в "Москва-Сити" эвакуация

16:18

Европа ищет переговорщиков с Путиным: The Telegraph назвал потенциальных кандидатов

16:13

Путинист Жерар Депардье продал квартиру в РФ и передал деньги ВСУ – продюсер

16:03

Погода в Украине готовит сюрприз: о чем предупредили синоптики

16:03

Доллар установил новый исторический рекорд: свежий курс валют на 26 октября

15:34

Верка Сердючка сняла звезду на сцене и сделала важное заявлениеВидео

15:13

"Корифей ушел": умер звезда культового фильма "Пропала грамота"

15:03

Кофейная гуща против мышей: работает ли этот популярный домашний лайфхак

14:57

Секрет хрустящего запеченного картофеля: какой ингредиент нужно добавитьВидео

14:52

Состоялся обмен пленными: домой вернулись почти 300 защитников УкраиныФото

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять