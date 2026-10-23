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"Нашла подружку": звезда "Дизель шоу" рассказала об отношениях с Лилией Ребрик

Кристина Трохимчук
23 октября 2026, 19:05
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Ольга Атанасова рассказала о дружбе в коллективе и поддержке своей дочери Адель.
Лилия Ребрик и Анна Атанасова
Лилия Ребрик и Ольга Атанасова / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Атанасова

Вы узнаете:

  • Кто из коллег стал для Ольги Атанасовой близкой подругой
  • Как дочь актрисы реагирует на выступления мамы

Известная актриса театра и кино, а также яркая участница "Дизель Шоу" Ольга Атанасова поделилась подробностями своей творческой жизни. В интервью 1+1 она призналась, кто из коллег стал для нее близкой подругой.

По словам актрисы, атмосфера в команде "Дизель шоу" всегда остается теплой и дружеской, поэтому выделить кого-то одного сложно - все стали настоящей семьей. Однако с Лилией Ребрик у нее сложились особенно близкие отношения.

видео дня
Анна Атанасова и Лилия Ребрик - Дизель шоу
Ольга Атанасова и Лилия Ребрик - "Дизель шоу" / скриншот из видео

"Моя подруга Лиля. Мы давно дружим, а теперь так сложилось, что общаемся и в театре, и на съемках, и в "Дизель-шоу". Я обрела для себя еще одну подругу. Но в целом мне очень приятно работать со всем коллективом. Не могу кого-то отдельно выделить - все замечательные, у нас действительно очень приятная атмосфера", - поделилась Ольга.

Особое место в сердце актрисы занимает её дочь Адель. Девочка не только внимательно следит за всеми проектами мамы и её творческим тандемом с Евгением Сморигиным ещё со времён "Папанек", но и принимает активное участие в подготовке к выступлениям.

Анна Атанасова с дочкой
Ольга Атанасова с дочерью / фото: instagram.com, Ольга Атанасова

"Дочь любит всех участников "Дизель шоу" и давно следит за нашей парой с Женей Сморигиным - ещё со времён "Папанек". Адель говорит, что я самая красивая, самая милая и самая смешная. Когда мы получаем сценарий, я прошу её помочь мне его прочитать. Она читает и начинает смеяться первой. Я даже спрашиваю: "Серьёзно, тебе так смешно?". А она продолжает хихикать. Мне очень приятно, что ей нравится то, что я делаю, и что она так искренне реагирует на мои выступления", - рассказала артистка.

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О персоне: Лилия Ребрик

Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танцы со звездами". В семье Ребрик и Дикого растут три их общие дочери - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

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