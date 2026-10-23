"Продаю квартиру": звезда "Дизель шоу" раскрыла, куда переезжает из Киева

Юлия Мотрук окончательно переезжает в Закарпатье.

https://stars.glavred.info/prodayu-kvartiru-zvezda-dizel-shou-raskryla-kuda-pereezzhaet-iz-kieva-10806476.html Ссылка скопирована

Юлия Мотрук переехала на Закарпатье / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Мотрук

Вы узнаете:

Почему Юлия Мотрук решила продать квартиру в столице

Где будет жить звезда "Дизель шоу"

Звезда "Дизель шоу" Юлия Мотрук удивила поклонников откровенным признанием о смене места жительства. Знаменитость приняла важное решение продать свою киевскую квартиру и окончательно обосноваться в Закарпатье, сообщает 1+1.

По словам Юлии, решение о переезде далось ей не сразу, однако живописный край буквально покорил ее и супруга. Пара уже успела построить собственный уютный дом в Закарпатье, где сейчас живет вместе со своими домашними любимцами. Актриса призналась, что именно среди гор обрела долгожданное место силы и почувствовала внутреннее обновление.

видео дня

Юлия Мотрук продает квартиру в Киеве / фото: instagram.com, Юлия Мотрук

"Я очень благодарна судьбе за то, что оказалась в Закарпатье. Это был непростой путь, но мы с мужем уже построили там дом и живем со своими котами. Этот волшебный край очень изменил меня. Я поняла, что горы – это мое обновление, моя новая я. Раньше я так хотела в Киев, так рвалась сюда, а теперь осознаю, что у меня есть дом и там, и здесь. Мы даже шутим, что Киев для нас теперь как дача – всего в 800 километрах!" - поделилась Юлия Мотрук.

Актриса добавила, что жизнь в Закарпатье помогла им с мужем взглянуть на свои отношения с новой стороны и переосмыслить ценности. Именно поэтому супруги твердо решили окончательно отказаться от столичной недвижимости. Юлия подчеркнула, что теперь Киев останется в ее жизни преимущественно ради работы.

Юлия Мотрук - где будет жить / фото: instagram.com, Юлия Мотрук

"Да, я продаю квартиру. Мы построили дом в Закарпатье и хотим больше времени проводить там. В Киеве я теперь бываю в основном из-за концертов, работы и различных мероприятий. Мне нравится, что там у меня есть свое уединенное пространство, возможность побыть наедине с собой, восстановить силы", - резюмировала артистка.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Лариса Долина, Анастасия Волочкова, Прохор Шаляпин и ряд других российских артистов-путинистов угодили в громкий скандал. По информации СМИ, рекламируемый ими интернет-магазин обманул примерно 200 клиентов.

Также Слава Красовская поделилась с подписчиками неожиданным известием о своем разводе с мужем Александром. Звезда также пошутила об участии в популярном романтическом реалити "Холостячка" вместе со своей коллегой Антониной Хижняк.

Читайте также:

О шоу: "Дизель шоу" Дизель-шоу - украинское юмористическое скетч-шоу. Первая трансляция состоялась в 2015 году. Всего на телевидении уже вышло 9 сезонов шоу (128 эпизодов). Во время полномасштабной войны "Дизель-шоу" гастролирует с благотворительными концертами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред