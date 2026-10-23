Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Иво Бобула не узнать: поседевший певец показал, как выглядит после похудения

Кристина Трохимчук
23 октября 2026, 09:46
google news Подпишитесь
на нас в Google
73-летний Иво Бобул ошеломил внешним видом во время обращения к фанатам.
Иво Бобула не узнать: поседевший певец показал, как выглядит после похудения
Как изменился Иво Бобул / коллаж: Главред, скрин из видео; facebook.com, Иво Бобул

Вы узнаете:

  • Как выглядит Иво Бобул после похудения
  • Почему артист решил сбросить вес

Известный украинский эстрадный певец Иво Бобул удивил поклонников кардинальными изменениями во внешности. 73-летний артист записал видеообращение к слушателям накануне своего выступления в Виннице, которое появилось в Instagram.

В ролике певец предстал с седой небритой щетиной на лице. Внимательные поклонники сразу заметили, что исполнитель еще больше сбросил вес, из-за чего его стало практически не узнать.

видео дня
Иво Бобул появился с сединой
Иво Бобул появился с сединой / скрин из видео

Недавно Иво Бобул раскрыл секрет своего заметного преображения, которое вызвало бурные обсуждения среди фанатов. Артист признался в интервью "Наодинці з гламуром", что избавился от более чем 15 килограммов ради хорошего самочувствия. Певец подчеркнул, что главная цель похудения - легкость на сцене и в повседневной жизни.

"Это мое личное желание. Было немного тяжело и на сцене, и в жизни. Я посоветовался с врачами, посоветовался с семьей, и вот решили чуть-чуть сбросить вес. Стать красивым", - пошутил Иво.

Иво Бобул сильно похудел
Иво Бобул сильно похудел / скрин из видео

Также артист ранее резко отреагировал в комментарии ЖВЛ на обсуждения своей внешности в сети. Певец считает, что люди слишком увлеклись сплетнями, в то время как он абсолютно спокойно относится к возрастным изменениям.

"Опубликовал фото, где в Черновцах остановился в отеле, где есть мой именной номер. И все сказали, что так похудел. Но столько там грязи. Люди, вы с ума сошли или живете на другой планете? Люди стареют, и вы тоже будете такими. Пройди мимо, если не понравилось", - высказался артист.

Иво Бобул
Иво Бобул / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Юрий Никитин поделился воспоминаниями о грандиозном взлете карьеры Андрея Данилко. Известный продюсер откровенно рассказал в интервью, что еще до Евровидения Верку Сердючку по масштабу влияния ставили в один ряд с Аллой Пугачевой.

Также принц Гарри откровенно высказался о возможности примирения с родственниками. Герцог Сассекский подтвердил свое стремление восстановить добрые отношения как с королем Чарльзом III, так и с братом, принцем Уильямом.

Читайте также:

О персоне: Иво Бобул

Иво (Иван) Бобул - украинский певец (баритон), композитор, педагог, Народный артист Украины. Известен также работой в дуэте с Лилией Сандулесу. Самые известные хиты: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Иво Бобул новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине

Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине

11:39Интервью
Россия ударила по энергетике шести областей: более 500 тысяч украинцев без света

Россия ударила по энергетике шести областей: более 500 тысяч украинцев без света

11:07Энергетика
Беспилотники атаковали один из ключевых дата-центров ФНС России

Беспилотники атаковали один из ключевых дата-центров ФНС России

09:54Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар взлетел, евро стремительно падает: официальный курс валют на 23 октября

Доллар взлетел, евро стремительно падает: официальный курс валют на 23 октября

Люди с харизмой: 4 даты рождения, которым приписывают энергетику "главного героя"

Люди с харизмой: 4 даты рождения, которым приписывают энергетику "главного героя"

Тест на IQ: нужно найти три сердца среди роз за 20 секунд

Тест на IQ: нужно найти три сердца среди роз за 20 секунд

Жёлтые пятна на сиденье унитаза исчезнут без труда: помогут 2 продукта из кухни

Жёлтые пятна на сиденье унитаза исчезнут без труда: помогут 2 продукта из кухни

Что поставить на кухне вместо микроволновки: современная альтернатива

Что поставить на кухне вместо микроволновки: современная альтернатива

Последние новости

11:39

Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине

11:37

Путинистка Долина замешана в новой афере: звезды "надули" 200 россиян

11:14

Может ли война в Украине скоро закончиться: генерал США назвал замысел Путина

11:07

Россия ударила по энергетике шести областей: более 500 тысяч украинцев без света

10:49

"Официально – холостячка": звезда "Крепостной" приняла важное решение

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
10:42

Упадет на дом или авто: пять признаков того, что дерево во дворе умирает

10:32

Что означают цвета салфеток для уборки – как их использовать

10:24

Вода и лед внутри холодильника: как быстро устранить проблему без ремонтаВидео

09:54

Беспилотники атаковали один из ключевых дата-центров ФНС России

Реклама
09:46

Иво Бобула не узнать: поседевший певец показал, как выглядит после похудения

09:46

РФ перешла к новой тактике ударов по Киеву: в ISW предупредили об угрозе

09:25

Гороскоп на завтра, 24 октября: Скорпионам — прилив сил, Стрельцам — зависть

09:20

Не только для мытья посуды: как использовать кухонную губку в быту

09:16

Украина без НАТО, РФ - с ослаблением санкций: раскрыты детали мирного плана США

08:32

В аэропорту Японии загорелся украинский Ан-124 "Руслан" — первые подробности

08:14

Зеленский отверг личный конфликт с Трампом и предупредил: Путин захочет всего

08:06

РФ не нужен конец войны: в ISW назвали цель Кремля в переговорах

07:46

Трамп нашел повод обойти Конституцию и заговорил о третьем сроке президентства

06:56

Блэкаут и связь на нуле: Луганск атаковали дроны, поражена ключевая вышка

05:10

Жизнь уже не будет прежней: какие знаки зодиака скоро обретут счастье

Реклама
04:44

Чистый унитаз без ежедневной уборки: секрет гостиничных горничных

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке хамелеона за 57 с

03:36

Гороскоп для Скорпионов на ноябрь 2026: когда начнется полоса удачиВидео

03:33

Большинство забывает об одной детали стиральной машины: ее нужно регулярно мыть

02:34

Простоят всю зиму и не заплесневеют: как правильно сушить грибы

22 октября, четверг
22:47

Жёлтые пятна на сиденье унитаза исчезнут без труда: помогут 2 продукта из кухни

22:21

"Один народ" и "исторические земли": Путин сделал циничное заявление об Украине

21:34

Трамп вмешался в ситуацию со Starlink в Украине: какие изменения уже заметили военные

21:33

Розовый костюм и пиротехника: Украина показала номер на Детском Евровидении-2026Видео

21:01

Тепло не доходит до комнаты из-за одной вещи: что стоит проверить возле батареиВидео

20:51

Жёлтые пятна и запах пота исчезнут: что добавить в стиральную машину во время стирки

20:44

Почему грустит Кейт Миддлтон: дело в старшем сыне

20:38

Зачем класть рис в носок: простой домашний лайфхак от французов

20:35

Компании из орбиты главы Госвосстановления Федорова получают миллиарды на государственных контрактах – расследование

20:29

Куда исчезли звезды украинского шоу-бизнеса: где сейчас Гайтана, Lama, Katya Chilly и другие популярные артисты

20:27

В Украине перепишут курс валют: что будет с долларом и евро до ноября

20:16

4 знака зодиака получат шанс на счастливые перемены в сезон Скорпиона

20:12

Есть ли шанс завершить войну: Вэнс сделал неожиданное заявление о переговорах

19:50

Военный метод против моли: как избавиться от вредителя без химии с помощью бутылкиВидео

19:20

Свет будут отключать весь день: свежие графики на 23 октября

Реклама
19:18

Эксперты призывают засыпать соду в оконные направляющие: названа причина

19:18

Как очистить душевую кабину от налёта: простое средство из двух ингредиентов

19:12

Украина готова на большую уступку ради мира, но есть нюанс: Зеленский раскрыл детали

19:10

Первая ловушка для Украины: Денисенко оценил шансы на перемирие в процентахмнение

18:49

Птица села на подоконник или балкон: что это означает с точки зрения фэн-шуй

18:42

Огурцы в банках становятся мягкими не просто так: какую ошибку делают хозяйкиВидео

18:36

Как подготовить виноград к зиме: когда обрезать лозу и как защитить от морозов

18:27

Как понять, что кошка любит хозяина: 6 признаков, которые легко упустить из видуВидео

18:26

Не только вкус: чем молотый кофе отличается от растворимого

18:05

Samsung Galaxy S27 Ultra получит новый дизайн: что с ним не такВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
УборкаКомнатные растенияАвтоВсе о салеСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять