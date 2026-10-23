Иво Бобула не узнать: поседевший певец показал, как выглядит после похудения

73-летний Иво Бобул ошеломил внешним видом во время обращения к фанатам.

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Как изменился Иво Бобул / коллаж: Главред, скрин из видео; facebook.com, Иво Бобул

Вы узнаете:

Как выглядит Иво Бобул после похудения

Почему артист решил сбросить вес

Известный украинский эстрадный певец Иво Бобул удивил поклонников кардинальными изменениями во внешности. 73-летний артист записал видеообращение к слушателям накануне своего выступления в Виннице, которое появилось в Instagram.

В ролике певец предстал с седой небритой щетиной на лице. Внимательные поклонники сразу заметили, что исполнитель еще больше сбросил вес, из-за чего его стало практически не узнать.

видео дня

Иво Бобул появился с сединой / скрин из видео

Недавно Иво Бобул раскрыл секрет своего заметного преображения, которое вызвало бурные обсуждения среди фанатов. Артист признался в интервью "Наодинці з гламуром", что избавился от более чем 15 килограммов ради хорошего самочувствия. Певец подчеркнул, что главная цель похудения - легкость на сцене и в повседневной жизни.

"Это мое личное желание. Было немного тяжело и на сцене, и в жизни. Я посоветовался с врачами, посоветовался с семьей, и вот решили чуть-чуть сбросить вес. Стать красивым", - пошутил Иво.

Иво Бобул сильно похудел / скрин из видео

Также артист ранее резко отреагировал в комментарии ЖВЛ на обсуждения своей внешности в сети. Певец считает, что люди слишком увлеклись сплетнями, в то время как он абсолютно спокойно относится к возрастным изменениям.

"Опубликовал фото, где в Черновцах остановился в отеле, где есть мой именной номер. И все сказали, что так похудел. Но столько там грязи. Люди, вы с ума сошли или живете на другой планете? Люди стареют, и вы тоже будете такими. Пройди мимо, если не понравилось", - высказался артист.

Иво Бобул / инфографика: Главред

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О персоне: Иво Бобул Иво (Иван) Бобул - украинский певец (баритон), композитор, педагог, Народный артист Украины. Известен также работой в дуэте с Лилией Сандулесу. Самые известные хиты: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

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