Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Популярнее Пугачевой: продюсер раскрыл реальное влияние Сердючки

Кристина Трохимчук
21 октября 2026, 17:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Юрий Никитин откровенно рассказал о невероятном успехе Верки Сердючки.
Верка Сердючка была популярнее Аллы Пугачевой
Верка Сердючка была популярнее Аллы Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Верка Сердючка, Елена Мозговая

Вы узнаете:

  • Почему Верка Сердючка могла быть популярнее Аллы Пугачевой
  • Какое предложение едва не отклонил продюсер

Известный украинский музыкальный продюсер Юрий Никитин вспомнил пик невероятной популярности Верки Сердючки и рассказал, как в свое время ее успех сравнивали с масштабом Аллы Пугачевой. В интервью Василию Тимошенко он заявил, что такого влияния Андрею Данилко удалось достичь еще до Евровидения.

По словам Никитина, на тот момент песни Верки Сердючки еще даже не крутили на ключевых российских радиостанциях, однако диски с ее альбомами разлетались с бешеной скоростью. Продюсер вспомнил характерную историю переговоров с генеральным директором "Радио России", который предложил Сердючке стать соведущей Аллы Пугачевой на премии "Золотой граммофон" в обмен на ротации. Впрочем, Никитин жестко поставил руководство радиостанции на место, аргументировав свою позицию реальной популярностью артистки.

видео дня
Популярнее Пугачевой: продюсер раскрыл реальное влияние Сердючки
Андрей Данилко получил огромную популярность до Евровидения / фото: instagram.com, Верка Сердючка

"Я спросил: "А для нас какой обмен?" Он ответил: "А для вас - эфиры, мы поставим вашу песню на наше радио". Я говорю: "А вы знаете, сколько дисков мы уже продали? Альбом вышел год назад, и в тот момент мы легально продали миллион дисков", - вспомнил продюсер.

Юрий Никитин подчеркнул, что в те годы музыкальный рынок был почти полностью захвачен теневым бизнесом, поэтому цифры легальных продаж говорили сами за себя.

Андрей Данилко и Юрий Никитин
Андрей Данилко и Юрий Никитин / фото: instagram.com, Юрий Никитин

"Если учесть, что уровень пиратства тогда составлял 95%, то представьте, сколько дисков люди купили за собственные деньги. И это без песни в эфире Радио России. Поэтому бесплатно работать мы не будем", - объяснил свою позицию Никитин.

В итоге продюсеру удалось отстоять гонорар, а радиостанция согласилась на все условия команды Данилко. Никитин назвал тот случай показательным примером того, насколько феноменальным был успех Сердючки еще до Евровидения.

Андрей Данилко
Андрей Данилко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что принц Гарри откровенно высказался в интервью о своем отношении к затяжному конфликту с британской королевской семьей. Герцог Сассекский признался, что готов к примирению и назвал причину нового сближения с отцом и братом.

Также Владимир Остапчук отреагировал в соцсетях на новый виток публичных разбирательств между своей беременной женой Екатериной и экс-супругой Кристиной Горняк. Поводом для публичной перепалки стало участие Кристины в реалити-шоу "Холостяк".

Читайте также:

О персоне: Андрей Данилко

Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Алла Пугачева Верка Сердючка Андрей Данилко новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский сообщил, когда могут испытать украинскую систему ПВО FREYJA

Зеленский сообщил, когда могут испытать украинскую систему ПВО FREYJA

17:03Украина
Переговоры Путина и Уиткоффа завершились: на какое решение по Украине согласился Кремль

Переговоры Путина и Уиткоффа завершились: на какое решение по Украине согласился Кремль

16:44Война
Между Украиной и Польшей возник новый скандал из-за Шухевича: все детали конфликта

Между Украиной и Польшей возник новый скандал из-за Шухевича: все детали конфликта

16:16Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с голубем за 65 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с голубем за 65 с

Переговоры Зеленского и Уиткоффа завершились: какой план мира передадут Путину

Переговоры Зеленского и Уиткоффа завершились: какой план мира передадут Путину

Три месяца рождения, в которые появляются самые заботливые и душевные люди

Три месяца рождения, в которые появляются самые заботливые и душевные люди

Китайский гороскоп на завтра, 22 октября: Крысам - перемены, Петухам - признания

Китайский гороскоп на завтра, 22 октября: Крысам - перемены, Петухам - признания

Достаточно суток в тепле: хитрость, которая поможет дровам гореть намного лучше

Достаточно суток в тепле: хитрость, которая поможет дровам гореть намного лучше

Последние новости

17:49

Чат села "взорвался" через пять коров: одна реакция особенно рассмешила пользователей

17:49

Замиокулькас оживет и пустит новые побеги: что нужно изменить в уходе

17:29

Зачем класть медную монету в вазу с цветами: что показал эксперимент

17:15

Популярнее Пугачевой: продюсер раскрыл реальное влияние Сердючки

17:09

Батарея горячая, а в комнате все равно холодно: что следует проверить в первую очередь

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
17:07

Гороскоп на завтра, 22 октября: Овнам — удача, Девам — трудности

17:03

Зеленский сообщил, когда могут испытать украинскую систему ПВО FREYJA

16:56

Твердый сыр не будет портиться неделями: во что его нужно завернуть

16:53

Зачем садоводы осенью закапывают в землю картонные лотки из-под яиц

Реклама
16:44

Переговоры Путина и Уиткоффа завершились: на какое решение по Украине согласился Кремль

16:27

Сам ампутировал себе ногу, чтобы выжить: история воина, которая потрясла интернет

16:16

Стилистка показала самую универсальную вещь в гардеробе: какие луки с ней создатьВидео

16:16

Между Украиной и Польшей возник новый скандал из-за Шухевича: все детали конфликта

16:16

Доллар пошёл вниз, а евро внезапно подскочил: курс валют на 22 октября

16:01

Вторая жизнь старых наволочек: 8 практичных идей, которые удивят своей простотой

15:50

КГГА отказала в проведении концерта Анны Тринчер: певица расплакалась

15:41

Лунный календарь на ноябрь 2026 года — когда планировать важные дела

15:39

В России разбился истребитель Су-30СМ: что случилось с экипажем

15:37

"Шрамы остаются": принц Гарри сделал важный шаг в отношении Уильяма

15:29

Волочкова снова в больнице: что случилось с путинисткой

Реклама
14:56

Не только блекауты: РФ определила 7 новых целей для ударов по Украине, что известно

14:54

Зеленский согласен на мирное соглашение с РФ при заморозке по нынешней линии фронта

14:34

Гороскоп Таро на завтра 22 октября: Тельцам - не думать, Львам - сменить курс

14:32

На какой компромисс по Украине готов пойти Путин: росСМИ узнали

14:17

Продюсер рассказал, почему Данилко не переводит песни на украинский язык

14:15

Чего нельзя делать на Хэллоуин: приметы, запреты и древние поверья

14:14

Достаточно суток в тепле: хитрость, которая поможет дровам гореть намного лучше

13:58

Зачем класть винные пробки в цветочные горшки: простой способ помочь растениям

13:55

Песня 1971 года не возглавила чарты, но стала бессмертным рок-гимномВидео

13:54

"Больше не спонсирую": Остапчук сделал резкое заявление о скандале с Горняк

13:46

ПВО стало сложнее отражать атаки РФ: Игнат объяснил, что происходит

13:27

Была пьяная: задержанная в США звезда "Від пацанки до панянки" вышла на связь

12:53

Четыре знака зодиака забудут о черной полосе: впереди счастливые перемены

12:51

"Маленькая слабость": Холостяк Кравцов расстрогал редким видео с дочерьюВидео

12:32

"Есть сдвиг": Путин начал переговоры с Уиткоффом, основные заявления

12:18

Шабунин был агитатором предательницы Монтян и с тех пор не изменился: об этом нужно помнить, когда слушаешь его советы – эксперт

12:14

Путин не рассматривает энергетического перемирия: в Кремле озвучили циничную причину

11:50

РФ и Украина оказались в тупике на фронте и в переговорах: CNN раскрыло позиции сторон

11:45

Китайский гороскоп на завтра, 22 октября: Крысам - перемены, Петухам - признания

11:18

Киеву выдвинули условие перед переговорами Уиткоффа и Путина — Axios

Реклама
11:16

"Надо показать дубину": Максакова назвала единственный способ заставить Путина к миру

10:41

Украины не существовало бы без помощи США - Рубио

10:31

"Мыл посуду": Эктор Хименес-Браво показал неузнаваемого себя до популярности

09:58

"Позорят нашу страну": Астафьева жестко разнесла Винника и Потапа

09:48

НАБУ пришло с обысками к главе Нацбанка: что известно

09:44

РФ потеряла больше территорий, чем захватила: в ISW рассказали о провале наступления

09:27

Цены на АЗС снова бьют рекорды: как изменилась стоимость бензина и дизеля 21 октября

09:24

Решающие восемь недель: названы три даты, которые определят судьбу Украины

09:07

"Это ничего не даст Путину": Портников объяснил провал газовой дипломатии Трампамнение

09:00

Обучение зимой 2026/2027: к чему нужно готовиться студентам колледжей и родителям новости компании

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять