Популярнее Пугачевой: продюсер раскрыл реальное влияние Сердючки

Юрий Никитин откровенно рассказал о невероятном успехе Верки Сердючки.

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Верка Сердючка была популярнее Аллы Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Верка Сердючка, Елена Мозговая

Вы узнаете:

Почему Верка Сердючка могла быть популярнее Аллы Пугачевой

Какое предложение едва не отклонил продюсер

Известный украинский музыкальный продюсер Юрий Никитин вспомнил пик невероятной популярности Верки Сердючки и рассказал, как в свое время ее успех сравнивали с масштабом Аллы Пугачевой. В интервью Василию Тимошенко он заявил, что такого влияния Андрею Данилко удалось достичь еще до Евровидения.

По словам Никитина, на тот момент песни Верки Сердючки еще даже не крутили на ключевых российских радиостанциях, однако диски с ее альбомами разлетались с бешеной скоростью. Продюсер вспомнил характерную историю переговоров с генеральным директором "Радио России", который предложил Сердючке стать соведущей Аллы Пугачевой на премии "Золотой граммофон" в обмен на ротации. Впрочем, Никитин жестко поставил руководство радиостанции на место, аргументировав свою позицию реальной популярностью артистки.

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Андрей Данилко получил огромную популярность до Евровидения / фото: instagram.com, Верка Сердючка

"Я спросил: "А для нас какой обмен?" Он ответил: "А для вас - эфиры, мы поставим вашу песню на наше радио". Я говорю: "А вы знаете, сколько дисков мы уже продали? Альбом вышел год назад, и в тот момент мы легально продали миллион дисков", - вспомнил продюсер.

Юрий Никитин подчеркнул, что в те годы музыкальный рынок был почти полностью захвачен теневым бизнесом, поэтому цифры легальных продаж говорили сами за себя.

Андрей Данилко и Юрий Никитин / фото: instagram.com, Юрий Никитин

"Если учесть, что уровень пиратства тогда составлял 95%, то представьте, сколько дисков люди купили за собственные деньги. И это без песни в эфире Радио России. Поэтому бесплатно работать мы не будем", - объяснил свою позицию Никитин.

В итоге продюсеру удалось отстоять гонорар, а радиостанция согласилась на все условия команды Данилко. Никитин назвал тот случай показательным примером того, насколько феноменальным был успех Сердючки еще до Евровидения.

Андрей Данилко / инфографика: Главред

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О персоне: Андрей Данилко Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

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