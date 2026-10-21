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Песня 1971 года не возглавила чарты, но стала бессмертным рок-гимном

Виталий Кирсанов
21 октября 2026, 13:55
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Одной из главных особенностей трека "I’d Love to Change the World" стало необычное сочетание музыкальных направлений.
Песня 1971 года не возглавила чарты, но стала бессмертным рок-гимном
Песня 1971 года не возглавила чарты, но стала бессмертным рок-гимном / коллаж: Главред, фото: facebook.com/tenyearsafterband

Кратко:

  • Композиция "I’d Love to Change the World" вышла 31 августа 1971 года
  • На платформе Spotify песня собрала более 217 миллионов прослушиваний

Британская рок-группа Ten Years After в 1971 году выпустила композицию "I’d Love to Change the World" ("Я бы хотел изменить мир"), которая со временем превратилась в один из знаковых рок-гимнов своей эпохи. Хотя трек не смог занять первое место в американском хит-параде Billboard Hot 100, он постепенно завоевал популярность и оставил заметный след в истории музыки. Об этом пишет журнал Parade.

В отличие от песен, которые мгновенно покоряют чарты, композиция Ten Years After набирала популярность постепенно. В итоге она добралась до 40-й строчки Billboard Hot 100, а со временем обрела статус культового хита, отражающего настроения целого поколения.

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"I’d Love to Change the World": история песни

Композиция вышла 31 августа 1971 года и стала ведущим синглом шестого студийного альбома группы Ten Years After под названием "A Space in Time". Автором песни выступил фронтмен коллектива Элвин Ли. Продюсированием занимался Крис Райт при участии Columbia Records.

Одной из главных особенностей трека стало необычное сочетание музыкальных направлений. Меланхоличные фолковые мотивы здесь переплетаются с блюз-роком и выразительными партиями электрогитары. Благодаря такому контрасту композиция получила самобытное звучание, которое помогло ей выделиться среди рок-релизов начала 1970-х годов.

Не менее важную роль сыграл текст песни. В нем нашли отражение общественные противоречия и политическая напряженность конца 1960-х - начала 1970-х годов, в том числе настроения, связанные с войной во Вьетнаме. Элвин Ли использовал иронию и наблюдательность, передавая разочарование и противоречивые чувства представителей контркультуры, которые стремились изменить мир, но сталкивались со сложностью этой задачи.

Почему песня остается популярной спустя 55 лет

За десятилетия "I’d Love to Change the World" превратилась в признанную классику рок-музыки. Композиция продолжает звучать на радиостанциях и находить новых слушателей, несмотря на то что с момента ее выхода прошло более полувека.

Популярность трека сохраняется и в цифровую эпоху. На платформе Spotify песня собрала более 217 миллионов прослушиваний, подтвердив свой статус культового хита.

История "I’d Love to Change the World" показывает, что для музыкального наследия необязательно возглавлять чарты сразу после релиза. Иногда композиции требуется время, чтобы найти свою аудиторию и стать настоящим гимном поколения.

Прослушать песню можно здесь

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О группе: Ten Years After

Ten Years After - британская рок-группа, образованная в 1966-1967 годах, которая стала одним из самых ярких представителей блюз-рока, хард-рока и раннего психоделического рока рубежа 1960-х и 1970-х годов.

Мировую славу коллективу принесло легендарное, сверхэнергичное выступление на культовом фестивале Вудсток в 1969 году с композицией "I'm Going Home".

Лидером, вокалистом и гитаристом классического состава был Элвин Ли. Его называли одним из самых быстрых и техничных гитаристов своего времени. Музыкант ушел из жизни в 2013 году.

Помимо Элвина Ли, в классический квартет входили Лео Лайонс (бас-гитара), Рик Ли (ударные) и Чик Чёрчилл (клавишные).

Самой известной студийной песней группы в США стал антивоенный манифест "I'd Love to Change the World" (1971). Среди других знаковых треков - "Love Like a Man" (единственный сингл, попавший в топ-10 британского чарта), "Good Morning Little Schoolgirl" и "One of These Days".

Группа пользовалась огромной популярностью в США и Великобритании. Восемь их альбомов попадали в британский Top 40 (пластинки Ssssh и Cricklewood Green добирались до 4-го места), а 12 релизов отметились в американском чарте Billboard 200.

Музыка Ten Years After сочетала в себе тяжелые блюзовые риффы, джазовые элементы и стремительные гитарные импровизации. Коллектив с изменениями в составе продолжает существовать и давать концерты и по сей день, оставаясь важной частью истории классического рока.

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