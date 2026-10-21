"Больше не спонсирую": Остапчук сделал резкое заявление о скандале с Горняк

Владимир Остапчук жестко ответил на скандал вокруг появления Кристины Горняк на шоу "Холостяк".

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Владимир Остапчук про конфликт с Кристиной Горняк / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Остапчук, Кристина Горняк

Вы узнаете:

Причина конфликта Екатерины Остапчук и Кристины Горняк

Как Владимир Остапчук отреагировал на скандал

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук впервые прервал молчание и прокомментировал в Instagram публичный конфликт между его нынешней беременной женой Екатериной и бывшей супругой, блогершей и нотариусом Кристиной Горняк. Шоумен заявил о полной поддержке своей супруги и объяснил, почему отказывается обсуждать прошлые отношения.

Скандал разгорелся после того, как Кристина Горняк приняла участие в проекте "Холостяк" и публично поделилась подробностями их неудавшегося союза с Остапчуком. По словам нотариуса, атмосфера в семье стала невыносимой из-за агрессивного поведения шоумена и проблем с алкоголем. В ответ на это Екатерина Остапчук, находящаяся на шестом месяце беременности, несколько дней эмоционально отстаивала честь семьи в своем Telegram-канале и Threads, обвинив Горняк в информационном преследовании, намеренных провокациях и попытке спровоцировать волну хейта.

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На фоне многочисленных упреков в молчании Владимир опубликовал развернутое заявление. Шоумен подчеркнул, что отсутствие публикаций в соцсетях вовсе не означает нехватку заботы или поддержки с его стороны.

Владимир Остапчук - заявление / фото: instagram.com, Владимир Остапчук

"Полностью поддерживаю жену. Но если я в сторис ничего не напишу, то значит не поддерживаю? Надо буквально каждый шаг выставлять в интернет, потому что вне телефона жизни не существует? Не из уважения, а из нежелания тянуть прошлое в настоящее события многолетней давности обсуждать не собираюсь. Забыл, как будто то длилось только несколько лет. Точно, оно столько и длилось", - высказался шоумен.

Телеведущий добавил, что категорически не намерен больше делать свою жизнь предметом публичных разборок для развлечения публики.

"За 42 года надоказывался уже. Больше моя жизнь не будет дешевым сериалом на каком-то канале, как было до 2022 года, в котором главный герой обязан рассказать людям, как когда-то было, что произошло, кто виноват и насколько он счастлив. Не так. Оно, конечно, будет сериалом, но не с моей подачи и не в моей реальности. Пусть люди из прошлого живут в сериале, я могу говорить только про настоящее и будущее. С семьей решили, что Катя как журналист сделает наши мысли понятными, а не хайповыми... За 42 года и нахайповался уже", - считает Остапчук.

Владимир Остапчук высказался про публичный конфликт жены и Кристины Горняк / фото: instagram.com, Владимир Остапчук

Шоумен резко высказался о общественных стереотипах касательно того, каким "должен быть" публичный человек, и заявил, что больше не собирается подпитывать скандалы в медиапространстве.

"У меня наконец-то все хорошо дома, я наконец-то могу общаться с детьми от первого брака без скандалов из-за этого дома и с их мамой. У меня скоро родится ребенок, я выбираю быть с женой дома, возле нее, Она так видит поддержку. Нет никакой логики через телефон кормить аудиторию дешевым дофамином, чтобы доказать людям, что я настоящий мужчина... интерпретируйте как хотите, ставьте штампы, ругайтесь, больше я это не спонсирую", - написал шоумен.

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О персоне: Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.

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