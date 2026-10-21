"Позорят нашу страну": Астафьева жестко разнесла Винника и Потапа

Вы узнаете:
- Даша Астафьева раскритиковала Потапа и Олега Винника
- Кого из артистов певица считает примером для подражания
Известная украинская певица и волонтерка Даша Астафьева открыто высказалась о коллегах по шоу-бизнесу, которые, по ее мнению, продолжают жить привычной жизнью и игнорируют реальную помощь украинской армии. В интервью проекту "Зі своїми по суті" артистка резко раскритиковала Потапа, Олега Винника и других звезд.
По словам Астафьевой, после полномасштабного вторжения ее отношение к социальным сетям и публичности кардинально изменилось. Теперь для нее важно направлять свою медийность на пользу стране и помощь военным. Артистка призналась, что ей горько наблюдать за знаменитостями, которые годами строили карьеру на любви украинской аудитории, а сейчас продолжают демонстрировать роскошную жизнь за границей, почти не упоминая о войне.
"Есть люди, которые не изменились. Каким приятно транслировать, что они едят, во что одеваются, где отдыхают и какая у них классная квартира. Но наша страна не изменится от этого. У нас очень большой пример артистов, много лет находившихся в топах. Где они сейчас? Как они позорят нашу страну. Вы просто подумайте: мы годами любили Потапа, Олега Винника и так далее. Сколько они собирали концерты? Вы представляете, если бы эти люди сейчас собирали на армию и помогали, как легче было бы всем нам?" - высказалась исполнительница.
В то же время Даша отметила, что поддерживает сознательных лидеров мнений, которые с первых дней войны системно занимаются волонтерством. Среди тех, чью работу она искренне уважает, певица выделила группу Курган & Agregat, шоумена Андрея Беднякова и блогера Алексея Дурнева.
"Я поддерживаю только сознательных людей. Курган & Agregat, которые каждые несколько месяцев отправляются в благотворительные туры, собирают миллионы для наших защитников, постоянно волонтерят, меня поддерживают. Я не представляю ни одного закрытого собрания без Андрея Беднякова, Алексея Дурнева, без Курган & Agregat и без всех, на кого надеюсь", - добавила Астафьева.
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О персоне: Даша Астафьева
Дарья (Даша) Викторовна Астафьева - украинская модель, певица, актриса, телеведущая и волонтер. Солистка группы NikitA (2008-2017), сообщает "Википедия".
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