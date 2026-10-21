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"Красное пятно на лице": известный режиссер неожиданно узнал о раке

Кристина Трохимчук
21 октября 2026, 05:55
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Алексей Комаровский откровенно рассказал, как узнал диагноз.
Алексею Комаровскому диагностировали рак кожи
Алексею Комаровскому диагностировали рак кожи / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алексей Комаровский

Вы узнаете:

  • Как Алексей Комаровский узнал о раке кожи
  • Какие симптомы оказались проявлением онкологии

Известный украинский режиссер Алексей Комаровский ошеломил поклонников признанием о том, что у него диагностировали онкологическое заболевание. Делясь своей историей в Instagram, знаменитость раскрыл, как совершенно случайно узнал о коварной болезни на ранней стадии.

По словам Алексея, длительное время его абсолютно ничего не беспокоило и не болело. Сначала на лице появилось невинное красное пятно, которое спустя несколько месяцев стало напоминать обычный прыщ или укус. Настоять на визите к профильному специалисту смогла только подруга режиссера, буквально убедив его отправиться на осмотр к дерматологу. Алексей вспомнил шок, который испытал в кабинете врача после услышанного диагноза.

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Алексей Комаровский - диагноз
Алексей Комаровский - диагноз / фото: instagram.com, Алексей Комаровский

"Сначала было просто какое-то красное пятно на лице несколько месяцев. Потом какой-то прыщ нарос. Ничего не болело, ничего не беспокоило. Я думал, может, какой-то укус. Моя подруга мне трижды сказала сходить провериться. Я пошел, думал, где я, а где рак, это нереально. Реально… Когда мне сказали, я аж пропотел. Самое коварное то, что снаружи поражение может быть совсем маленьким, а под кожей распространяться значительно глубже и шире, чем кажется", - поделился режиссер.

Комаровский подчеркнул, что публикует свою историю не ради сочувствия или жалости. Главная цель режиссера - привлечь внимание общественности к опасности рака кожи, который может долгое время не вызывать заметных симптомов, и призвать каждого своевременно проходить осмотры у врачей.

Алексей Комаровский - рак кожи
Алексей Комаровский - рак кожи / фото: instagram.com, Алексей Комаровский

"Я рассказываю свою историю не для того, чтобы меня жалели, а для того, чтобы вы не допустили моих ошибок. Сходите к дерматологу и проверьте кожу. Это не значит, что каждое пятнышко - это рак. Я о том, чтобы вы проверились и знали, что все хорошо или обнаружили его на ранней стадии и дали бой. Ваше здоровье - в ваших руках", - резюмировал Алексей Комаровский.

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О персоне: Алексей Комаровский

Алексей Комаровский - украинский кинопродюсер, режиссер, актер, сценарист. Основатель украинской кинокомпании Idea Films, сообщает Википедия.

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