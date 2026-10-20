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"Не была по-настоящему счастлива": Свитолина ошеломила заявлением о браке с Монфисом

Кристина Трохимчук
20 октября 2026, 13:32
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Элина Свитолина откровенно призналась, почему не была счастлива в браке с Гаэлем Монфисом.
Элина Свитолина разводится
Элина Свитолина разводится / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Элина Свитолина

Вы узнаете:

  • Элина Свитолина раскрыла причину развода с Монфисом
  • Что теннисистка ответила на спекуляции об их расставании

Украинская теннисистка Элина Свитолина ошеломила поклонников откровенным заявлением о проблемах в личной жизни. Спортсменка призналась в Instagram, что не была счастлива в браке с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Свитолина решила поставить точку в спекуляциях международной аудитории. По словам спортсменки, за ее сложным выбором стоит комплекс причин, а жизнь в условиях постоянного стресса из-за войны в Украине кардинально изменила ее взгляды на будущее и личное счастье.

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Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / фото: instagram.com, Элина Свитолина

"Я просто хочу немного уточнить свой предыдущий пост, потому что поняла, что не все, особенно моя международная аудитория, полностью поняли, что я пыталась сказать. В этом посте я поделилась лишь одной из причин, повлиявших на мое решение и заставивших меня задуматься о своей жизни и своем будущем. Но правда в том, что есть еще многое другое, и это никогда не было только об одной вещи. Когда вы проживаете в условиях войны более 4,5 лет, переживая так много разных ситуаций, эмоций и тяжелых моментов, вы естественно начинаете смотреть на жизнь по-другому", - написала Элина.

Свитолина добавила, что переоценка ценностей привела ее к осознанию того, что она несчастлива в сложившихся отношениях. Несмотря на разрыв, спортсменка подчеркнула, что сохраняет к Монфису глубокое уважение и благодарность, а также попросила аудиторию с пониманием отнестись к личным границам пары.

Элина Свитолина с дочерью
Элина Свитолина с дочерью / instagram.com/elisvitolina

"Вы начинаете понимать, чего вы действительно хотите от жизни. В какой-то момент я просто поняла, что не хочу продолжать жить такой жизнью, где я не была по-настоящему счастлива. И поверьте мне, принятие этого решения было нелегким", - призналась звезда.

Элина Свитолина - развод

Элина Свитолина и Гаэль Монфис официально объявили о завершении своего брака в октябре 2026 года после пяти лет супружеской жизни. Звездная пара начала встречаться в конце 2018 года, а в июле 2021 года сыграла пышную свадьбу в Женеве. Уже в октябре 2022 года у них родилась дочь Скай. Несмотря на развод, экс-супруги подчеркнули, что между ними нет вражды и они остаются любящими родителями для дочери.

Элина Свитолина
Элина Свитолина / инфографика: Главред

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О персоне: Элина Свитолина

Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

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