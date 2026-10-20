'Несмотря на невыносимую боль': Ирина Федишин и ее муж тронули признанием

Ирина Федишин рассказала, что помогает ей жить дальше после потери ребенка.

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Ирина Федишин потеряла дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Човник, Ирина Федишин

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Что пообещала покойной дочери Ирина Федишин

Как муж певицы Виталий Човник тронул сеть

Украинская певица Ирина Федишин, недавно пережившая утрату дочери Вероники, вновь вышла на связь с поклонниками. Артистка рассказала в Instagram, что именно дает ей силы держаться в этот мрачный период.

Певица призналась, что не знает слов, которые могли бы утешить мать в таком горе, но поддержка тысяч людей и духовная музыка помогают ей не сдаваться. Она обратилась к дочери, которую из-за наркоза не успела даже обнять, и поделилась особой композицией под названием "Ангелятко", которую написал священник Петр Половко. Артистка призналась, что именно в этой песне слышит голос своей маленькой Вероники с небес.

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Ирина Федишин высказалась после потери ребенка / фото: instagram.com, Ирина Федишин

"Я не знаю, какими словами можно утешить мать, потерявшую своего ребенка. Но в этой песне я услышала фразы, которые, несмотря на невыносимую боль, просто заставляют меня двигаться дальше… Я буду очень стараться, моя доченька, моя Вероничка… "Ангелятко"… Песня, которую я никогда не услышу из уст своей дочери… но именно так представляю себе ее голос с небес…", - тронула своим признанием певица.

Ирина вспоминает, что видела дочку только на фотографии, которую сделал ее муж Виталий Човнык. Девочка была темноволосой и очень похожей на папу. На фоне этих признаний супруг звезды сделал эмоциональное заявление в соцсетях. Он поблагодарил всех за молитвы и добрые слова и признался, как тяжело жене далась публичная откровенность.

Супруг Ирины Федишин Виталий Човнык поблагодарил поклонников певицы / фото: instagram.com, Виталий Човнык

Супруг певицы подчеркнул, что делает все возможное, чтобы поддержать любимую и снова увидеть её счастливой.

"Моя Ира действительно сильная. Но она прежде всего мама, сердце которой переживает самую сильную боль. И жена, которую я очень люблю и которую так хочу снова видеть счастливой. Я не могу избавить её от боли. Но могу быть рядом, обнимать, поддерживать и вместе с ней учиться жить дальше. Берегите своих близких", - трогательно подытожил супруг Федишин.

/ инфографика: Главред

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О персоне: Ирина Федишин Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Участвовала в шоу "Голос страны-8".

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