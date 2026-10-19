Детское Евровидение–2026: где смотреть финал и как голосовать за Украину

Стало известно, где украинцы смогут посмотреть финал конкурса и проголосовать за представительницу своей страны.

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Детское Евровидение-2026 - где смотреть / коллаж: Главред, фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine; скриншот из видео

Вы узнаете:

Где смотреть Детское Евровидение-2026

Кто представит Украину на конкурсе

Как проголосовать за украинскую участницу

Уже на этой неделе состоится Детское Евровидение-2026. Украинская делегация отправилась к месту проведения конкурса. Главред расскажет, где и когда смотреть шоу и как проголосовать за фаворита.

Где и когда состоится Детское Евровидение-2026

Международный финал Детского Евровидения-2026 состоится в субботу, 24 октября, сообщает "Суспільне". В этом году концерт начнется в 22:00 по киевскому времени.

видео дня

Конкурс принимает Мальта. Масштабное шоу состоится в зале MFCC в поселке Та-Кали, который превратят в яркий "Городок Евровидения". Место проведения соединит мальтийскую традицию "Festa" и грандиозную постановку.

Детское Евровидение-2026 - участники / фото: instagram.com, Детское Евровидение

Кто представит Украину на Детском Евровидении-2026

В этом году честь представлять Украину на международной арене выпала 11-летней Эрике Колесниченко. Юная исполнительница из Белой Церкви уверенно одержала победу в финале национального отбора на Детское Евровидение-2026, набрав в сумме 11 баллов: 5 - от профессионального жюри и 6 - от зрителей. На сцене в Та-Кали украинская артистка выступит под номером 11.

Эрика Колесниченко отправилась на Детское Евровидение / фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Конкурсная композиция "НЕ колискова" ("NOT A LULLABY") - это динамичный и жизнеутверждающий манифест о внутреннем пробуждении, смелости и непоколебимой вере в собственные силы. Трек мастерски сочетает выразительность мюзикла и драйвовую стилистику K-pop. Автором текста и музыки стала музыкальный продюсер Национального отбора, певица Светлана Тарабарова.

Детское Евровидение-2026 - какая песня представит Украину смотрите тут:

Где смотреть Детское Евровидение-2026

Прямую трансляцию Детского Евровидения-2026 в Украине можно будет посмотреть 24 октября в 22:00 на официальных платформах:

Порядок выступления участников Детского Евровидения / фото: instagram.com, Детское Евровидение

Как голосовать на Детском Евровидении-2026

Голосование за победителя Детского Евровидения-2026 будет проходить бесплатно на официальном сайте конкурса в два этапа.

Первый этап: начнется в 00:59 24 октября и продлится до 21:59 24 октября, непосредственно перед началом прямого эфира.

Второй этап: начнётся сразу после завершения всех 16 конкурсных выступлений во время шоу и продлится примерно 15 минут.

В отличие от взрослого Евровидения, голосование полностью бесплатное, и украинцы могут отдать свой голос за представительницу своей страны - Эрику Колесниченко.

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Детское Евровидение Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором принимают участие представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса "Евровидение" с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.

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