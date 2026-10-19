Лицо в синяках: жена Павлика показала артиста после экстренной операции

Артист перенес вмешательство после неудачной стоматологической процедуры.

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Виктор Павлик - операция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виктор Павлик

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Как выглядит Виктор Павлик на шестой день после операции

Почему процедура обернулась для артиста госпитализацией

Жена известного украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, рассказала, как чувствует себя артист после тяжелых осложнений, вызванных стоматологической операцией. В своем Instagram она показала лицо мужа сразу после неудачного вмешательства.

Проблемы со здоровьем у музыканта начались после того, как ему пришлось повторно устанавливать зубной имплантат и наращивать костную ткань, поскольку первый имплантат треснул. Через несколько дней после процедуры дома у артиста открылось сильное кровотечение. Как пояснила Екатерина, во сне певец проснулся с полным ртом крови.

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Как выглядел Виктор Павлик после операции / фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

Осложнения возникли из-за препарата для разжижения крови, который Павлик вынужден принимать пожизненно из-за установленного искусственного клапана сердца. По словам Репяховой, медики перед операцией не учли этот важный нюанс.

"Я очень испугалась. Я просто в шоке. И больше всего сейчас упрекаю себя за то, что не проверила сразу все лично", - призналась блогерша.

Лицо Виктора Павлика приходит в норму / фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

Исполнителя экстренно госпитализировали, а врачам удалось остановить кровь и наложить швы. Спустя время Екатерина поделилась свежими кадрами с мужем в соцсетях. Самочувствие певца значительно улучшилось, а гематомы начали сходить.

"Сегодня шестой день после стоматологического вмешательства, и Виктор Павлик уже красавец", - подписала видео Репяхова.

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О персоне: Виктор Павлик Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

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