Лицо в синяках: жена Павлика показала артиста после экстренной операции

Вы узнаете:
- Как выглядит Виктор Павлик на шестой день после операции
- Почему процедура обернулась для артиста госпитализацией
Жена известного украинского певца Виктора Павлика, блогерша Екатерина Репяхова, рассказала, как чувствует себя артист после тяжелых осложнений, вызванных стоматологической операцией. В своем Instagram она показала лицо мужа сразу после неудачного вмешательства.
Проблемы со здоровьем у музыканта начались после того, как ему пришлось повторно устанавливать зубной имплантат и наращивать костную ткань, поскольку первый имплантат треснул. Через несколько дней после процедуры дома у артиста открылось сильное кровотечение. Как пояснила Екатерина, во сне певец проснулся с полным ртом крови.
Осложнения возникли из-за препарата для разжижения крови, который Павлик вынужден принимать пожизненно из-за установленного искусственного клапана сердца. По словам Репяховой, медики перед операцией не учли этот важный нюанс.
"Я очень испугалась. Я просто в шоке. И больше всего сейчас упрекаю себя за то, что не проверила сразу все лично", - призналась блогерша.
Исполнителя экстренно госпитализировали, а врачам удалось остановить кровь и наложить швы. Спустя время Екатерина поделилась свежими кадрами с мужем в соцсетях. Самочувствие певца значительно улучшилось, а гематомы начали сходить.
"Сегодня шестой день после стоматологического вмешательства, и Виктор Павлик уже красавец", - подписала видео Репяхова.
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О персоне: Виктор Павлик
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
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