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"Убит горем": Брэд Питт получил сокрушительный удар от собственных детей

Кристина Трохимчук
17 октября 2026, 17:55
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Голливудский актер не может связаться со своими наследниками.
Брэд Питт
Дети Брэда Питта оборвали связь с отцом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему Брэд Питт не может связаться с детьми
  • Какая последняя надежда осталась у актера

Голливудский актер Брэд Питт переживает тяжелейший эмоциональный кризис из-за прекращения общения со своими детьми. Как сообщает издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера, все наследники актера сменили номера телефонов и прекратили с ним любые контакты.

Питт убежден, что Анджелина Джоли долгое время настраивала детей против него. Впрочем, сейчас у актера появилась надежда. Актриса планирует чаще выезжать из США и больше путешествовать, а дети, судя по всему, не намерены переезжать вслед за матерью.

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Брэд Питт с детьми
Брэд Питт с детьми / фото: ua.depositphotos.com

"Он сделает все возможное, чтобы снова воссоединиться с ними. Он не может быть больше убит горем, чем сейчас, после того как его бросили и все они отказались от его фамилии. Это была огромная пощечина, но он предвидел это. Еще до того, как это сделала Шайло", - поделился инсайдер из близкого окружения актера.

Источники из окружения артиста утверждают, что Питт готов ухватиться за любую возможность вернуть доверие детей, несмотря на огромную боль, которую он переживает из-за разрыва отношений с ними. Актер ранее рассказывал о тяжелом эмоциональном состоянии и ощущении безысходности.

Брэд Питт
Брэд Питт - развод с Анджелиной Джоли / фото: ua.depositphotos.com

"Я просто не мог… Я просто не видел выхода. Боль была настолько невыносимой, что я не собирался ничего предпринимать, но я чувствовал холодную сталь пули в голове, и это было похоже на облегчение", - заявил артист.

Напомним, у Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей: Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, а также двойняшки Вивьен и Нокс. По информации СМИ, никто из них не поддерживает связь с отцом.

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О персоне: Брэд Питт

Уильям Брэдли Питт - американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" - победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года - и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

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