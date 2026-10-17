Представительница Украины на "Детском Евровидении-2026" отправилась на конкурс

Кратко:
- Международный песенный конкурс пройдет 24 октября на Мальте
- В ближайшее время Эрика Колесниченко прибудет на Мальту
Украинская участница "Детского Евровидения-2026" Эрика Колесниченко отправилась на международный песенный конкурс. 11-летняя певица вместе с украинской делегацией уже выехала на Мальту, где вскоре состоится музыкальное соревнование.
Об отъезде команды сообщили в официальном Telegram-канале "Евровидение Украина". Первые фотографии с юной артисткой опубликовали после отправления с железнодорожного вокзала в Киеве.
Для поездки делегация воспользовалась специальным поездом Eurovision Express. Перед отправлением участники сделали памятные снимки с украинским флагом в сине-желтых цветах.
В ближайшее время Эрика Колесниченко прибудет на Мальту, где ее ждет неделя подготовки к выступлению. Уже 24 октября украинская представительница выйдет на сцену арены MFCC в поселке Та-Кали. Она выступит под номером 11 с песней "НЕ колискова" и поборется за победу с участниками из других стран.
Когда состоится "Детское Евровидение-2026"
Международный песенный конкурс пройдет 24 октября 2026 года на Мальте, в поселке Та-Кали. Местом проведения станет арена MFCC.
Украину на конкурсе представит 11-летняя Эрика Колесниченко. Ее конкурсная композиция "НЕ колискова" создана при участии певицы Светланы Тарабаровой, которая выступила автором песни.
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Детское Евровидение
Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.
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